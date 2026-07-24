Στολή κατάδυσης για κατσαρίδες: Γιατί οι επιστήμονες τις θέλουν ζωντανές;

Ομάδα ερευνητών από τη Σιγκαπούρη ανέπτυξε μια καινοτόμο μικροσκοπική στολή κατάδυσης που επιτρέπει στις κατσαρίδες να αναπνέουν κάτω από το νερό για έως και τρεις ώρες.

Οι περισσότεροι άνθρωποι θα προτιμούσαν να δουν μια κατσαρίδα να πνίγεται ή να τη θανατώσουν, αλλά μια ομάδα επιστημόνων από τη Σχολή Μηχανολόγων και Αεροδιαστημικής Μηχανικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Νανγιάνγκ στη Σινγκαπούρη εργάζεται σκληρά για να κρατά τις κατσαρίδες της Μαδαγασκάρης ζωντανές κάτω από το νερό για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα.

Γιατί θέλουν ζωντανές τις κατσαρίδες;

Ο καθηγητής Χιροτάκα Σάτο και η ομάδα του είχαν αποδείξει αρχικά ότι οι κατσαρίδες της Μαδαγασκάρης μπορούσαν να ελεγχθούν απομακρυσμένα με την εγκατάσταση ηλεκτροδίων στα αισθητήρια όργανά τους.

Αυτό τις μετέτρεψε σε «drones» που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορα σενάρια, όπως η σάρωση περιοχών καταστροφής για επιζώντες. Υπήρχε μόνο ένα πρόβλημα, καθώς τα έντομα δεν διαχειρίζονταν καθόλου καλά το νερό, γεγονός που περιόριζε τη χρησιμότητά τους σε πλημμυρισμένες περιοχές.

Η τρισδιάστατη στολή κατάδυσης για τις κατσαρίδες

Για να ξεπεράσουν τον φυσικό περιορισμό της κατσαρίδας, οι ερευνητές άρχισαν να εργάζονται πάνω σε μια τρισδιάστατα εκτυπωμένη στολή κατάδυσης που θα μπορούσε να παρέχει στον χρήστη αναπνεύσιμο αέρα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Κατέληξαν σε μια στολή από ρητίνη που παράγει οξυγόνο και το διοχετεύει στα στίγματα (αναπνευστικούς πόρους) της κατσαρίδας, επιτρέποντάς της να λειτουργεί κάτω από το νερό για έως και τρεις ώρες.

Η στολή κατάδυσης που ανέπτυξε ο Σάτο και η ομάδα του δεν διαθέτει συμβατική φιάλη οξυγόνου. Περιλαμβάνει ένα μίγμα υπεροξειδίου του υδρογόνου και διοξειδίου του μαγγανίου, τα οποία αντιδρούν μεταξύ τους για να παράγουν απορροφήσιμο οξυγόνο.

Η στολή λειτούργησε άψογα στις δοκιμές, επιτρέποντας στις κατσαρίδες να κινούνται κάτω από το νερό με ταχύτητες έως και 78,4 χιλιοστά ανά δευτερόλεπτο, μόλις 10 χιλιοστά λιγότερο από τη μέση ταχύτητά τους στη στεριά.

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