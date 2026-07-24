Πέθανε ο Τζων Τίκης στα 80 του: Το συγκινητικό «αντίο» από τις κόρες του

Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Τζων Τίκη σε ηλικία 80 ετών. Οι κόρες του τον αποχαιρέτησαν με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής Τζων Τίκης, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, τους φίλους και όσους τον γνώρισαν μέσα από την πολυετή πορεία του στο ελληνικό τραγούδι.

Ο Τζων Τίκης είχε ξεχωρίσει στις αθηναϊκές πίστες κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στη νυχτερινή διασκέδαση με τη χαρακτηριστική φωνή και τις εμφανίσεις του.

Η συγκινητική ανάρτηση των κορών του

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησαν οι κόρες του, Άντζελα και Αννίτα, μέσα από ανάρτηση στο Facebook, με την οποία αποχαιρέτησαν τον πατέρα τους.

Στο μήνυμά τους έγραψαν «I did it my way… Ο αγαπημένος μας πατέρας, έτσι έζησε τη ζωή του κι έτσι ακριβώς έφυγε από τη ζωή σήμερα... Η αγάπη σας και ο θαυμασμός σας, μέχρι την τελευταία του στιγμή, του έδινε δύναμη και κουράγιο... Μπαμπάκα μας, καλό ταξίδι. Η φωνή σου πάντα θα μας συντροφεύει όλους. Σ' αγαπάμε για πάντα. Οι κόρες σου, Άντζελα και Αννίτα».

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