Πώς γινόταν ένας δίσκος χρυσός στα 90ς; Το κόλπο που όλοι έκαναν

«Πωλήσεις 30.000 δίσκων»: Πόσο ρεαλιστικό ήταν αυτο το «φλεξάρισμα» των δισκογραφικών εταιρειών στα 90ς;

Ήταν η πιο ενδιαφέρουσα εποχή της ελληνικής δισκογραφίας τα 90ς; Ναι ήταν, με ανταγωνισμό από τα 80ς. Πρόκειται για μια εποχή όπου η μεγάλη «μάχη» γινόταν ανάμεσα στην τριπλέτα των δισκογραφικών εταιρειών Sony - Warner - BMG και στις δυνάμεις των EMI- Virgin - Polygram, με την πρώτη να έχει συγχωνευθει με την MINOS και να εδραιώνεται στην κορυφή.

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