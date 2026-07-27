ΑΦΦ26: Αγάπη, δημιουργία και Λένα Πλάτωνος για πάντα!

Το Αγοραφοβικό Φεστιβάλ (18-19 Σεπτεμβρίου) κλείνει τέσσερα χρόνια και σας περιμένει στο «ΠΛΥΦΑ». Εκεί θα είναι ξανά και η Λένα Πλάτωνος!

Εκεί που μένω υπάρχει ένας τύπος που στο μπαλκόνι του έχει 12 κλουβιά με καναρίνια. Τα έχει κρεμασμένα στον τοίχο του μπαλκονιού και τα έχει τοποθετήσει σε τρεις σειρές των τεσσάρων. Όταν ξεκινούν το κελάηδισμα αισθάνεσαι κάπως περίεργα. Είσαι στο κέντρο της Αθήνας, αλλά τον αέρα και τη δροσιά του δάσους νιώθεις στο δέρμα και στο αυτί σου. Και δεν σου κάνει εντύπωση ο αριθμός των πτηνών, όχι… Αυτά που σε παραξενεύουν, εσένα, τον άνθρωπο της πόλης, είναι τα εξής: Πώς αγόρασε τόσα καναρίνια; Γιατί; Έχει τον χρόνο να τα φροντίζει; Και… Στοπ! Αυτά είναι εύκολα ερωτήματα: Χρήμα, αγάπη (;), κόπος.

Πάμε, όμως, λίγο πιο κάτω, στον δρόμο που είναι κάπως υπερυψωμένος και βλέπεις καθαρά τα καναρίνια. Δεν είναι όλα κίτρινα, έχουν διάφορα χρώματα. Γιατί αυτό; Έπειτα, αν και χωρισμένα, συνομιλούν μεταξύ τους. Πώς αυτό; Και τέλος, γιατί αυτά τα πλάσματα να είναι φυλακισμένα; Κατοικίδια, ζώα συντροφιάς κτλ. Μα, έχουν φτερά και φωνή που πρέπει να μοιραστεί σε όλο τον κόσμο και το μόνο που θέλουν είναι ένα κλαδί και ένα κορμό. Και κάπως έτσι φτάσαμε σε αριστοφανικά μονοπάτια, σε όρνιθες και σε ανθρώπους που αγαπάνε τα ζώα και το ζώο μέσα τους και επέλεξαν την απόλυτη ελευθερία, τα πλήρη δικαιώματα και το δικό τους Φεστιβάλ, το Αγοραφοβικό 2026 (18-19 Σεπτεμβρίου, «ΠΛΥΦΑ»).

Το απαραίτητο συμπλήρωμα του ευαίσθητου ατόμου



Το ΑΦΦ26 έχει πολλές φωνές, πολλές σκέψεις, πολλές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις και πολλές μουσικές. Και όταν έχεις όλα αυτά έχεις τα πάντα. Ήτοι, ελευθερία, ανεξαρτησία, αγάπη, πάθος, ηδονή, συντροφικότητα, αλληλεγγύη και μελωδίες εμπνευσμένες από το μυαλό, την ψυχή, τη στιγμή και φιλτραρισμένες μέσα από ήχους ηλεκτρονικούς, ποπ, πανκ, ραπ, electro, dark, indie, πειραματικούς, πρωτοποριακούς, μινιμαλιστικούς, glitch, wave, dark wave και άλλους που υπάρχουν εκεί έχω, στον αέρα, πίσω από τα τσιμέντα και τις εξουσιαστικές αντιλήψεις.

Το ΑΦΦ26 κλείνει τέσσερα χρόνια και αυτό που κουβαλά είναι περηφάνια, δύναμη, ευαισθησία, διεκδίκηση και ψυχαγωγία. Αυτό που δεν θέλουν να δουν κάποιοι, να δεχτούν και το δικαιολογούν μέσα από την άξεστη συνήθειά τους, είναι αυτό που αποκαλούν «διαφορετικό». Δεν είναι, όμως, έτσι. Είναι το απαραίτητο συμπλήρωμα της ζωής, της κοινωνίας, του ανθρώπου και του ευαίσθητου ατόμου. Όσοι πάτε θα νιώσετε, καταλάβετε, ότι (και) έτσι μιλά η ζωή και η όμορφη αναρχία. Και με αρχηγό τη μοναδική Λένα Πλάτωνος τίποτα δεν μπορεί να πάει λάθος, τίποτα.

Να ναι καλά η True Colours Comm



Κι αν θέλετε μια ολοκληρωμένη περιγραφή του event, το δελτίο Τύπου είναι κατατοπιστικότατο. Να είναι καλά η True Colours Comms και η θεάρα Κατερίνα Τριχιά. Αντιγράφουμε: "Το Αγοραφοβικό Φεστιβάλ, στον τέταρτο χρόνο του, δεν θα διαφέρει πολύ από τα τρία προηγούμενα. Θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 18 και το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου στο ΠΛΥΦΑ, ενώ την επιμέλεια του προγράμματος των τριών σκηνών του έχει αναλάβει η VASSIŁINA.

Με τις καταστατικές αρχές του φεστιβάλ να παραμένουν ανέγγιχτες, το ΑΦΦ26 θα γιορτάσει την επιστροφή της Λένας Πλάτωνος και του Pan Pan, τραβώντας ένα midi καλώδιο από το CS-60 του διαμερίσματος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ως το microKORG ενός άλλου διαμερίσματος στο Πολύγωνο. Θα ενώσει τους In Trance 95, θεμελιωτές του αθηναϊκού minimal synth από το 1988, με το σκοτεινό darkwave των Selofan και την πολυφωνική, ηλεκτρισμένη τραγουδοποιία των Usurum, με την αντίπερα όχθη της ανάλαφρης r&b pop της Aggelina. Θα περάσει από το λεπτομερές sound design της Evita Manji στην αποδομημένη club αισθητική της Babynymph και από την queer pop του Tso, στην avant-pop των Tsugranes και το «ελληνικό τραύμα» που επουλώνει με βρώμικο Eurodance η Fruit Gillette. Η queer rap της Dolly Vara μαζί με την Sara ATH θα συναντήσουν την αναδυόμενη πρόκληση της Pandora που εκπροσωπεί το μέλλον του ήχου.

Ο Φινλανδός, πολιτογραφημένος Αθηναίος, Jaakko Eino Kalevi και ο Bhukhurah, θα καθρεφτίσουν την βαριά σκοτεινή ψυχεδελική ορμή των Psychedelic Trips to Death, ενώ ο Yorgas Helmet, κουβαλώντας το ιστορικό synth-punk παρελθόν των ΟΔΟΣ 55, θα κλείσει την πρώτη μέρα με drones και τελετουργία.

Την παράδοση του Αγοραφοβικού στις επανεμφανίσεις συνεχίζουν φέτος οι Zebra Tracks, το indie/post/punk των οποίων θα συναντήσει την ιδιαίτερη ηλεκτρονική ποπ του Lewnidas, σε ένα συναπάντημα που έχει τις ρίζες του στην καρδιά των 00s, ενώ ο σκοτεινός crooner Johnny Labelle και η dream-pop της Blue Morphee θα κάνουν χωριό με τις φορτισμένες αφηγήσεις της Mia Maria. Η Ενδοεπικοινωνία, τέλος, λίγο πριν την πρώτη της εμφάνιση, είναι αδύνατο να περιγραφεί χωρίς τις λέξεις Outsiders, Daniel Johnston και Κορεσμένοι Υδρογονάνθρακες. Το φεστιβάλ θα κλείσει η φετινή επιμελήτρια VASSIŁINA, συντροφιά με πολλά αγαπημένα πρόσωπα της μουσικής της πορείας.

INFO

ΑΦΦ26 | Full line-up

Λένα Πλάτωνος / Pan Pan / Usurum / Selofan / In Trance 95 / Evita Manji / Aggelina / Dolly Vara x Sara ATH / Jaakko Eino Kalevi / Babynymph / Psychedelic Trips to Death / Yorgas Helmet / Zebra Tracks / Fruit Gillette / Tsugranes / Tso / Bhukhurah / Pandora / Ενδοεπικοινωνία / Lewnidas / Johnny Labelle / Blue Morphee / Mia Maria / VASSIŁINA & friends

Αναλυτικά το πρόγραμμα - ανά ημέρα:

Πρώτη Αγοραφοβική Μέρα - Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026

Λένα Πλάτωνος / Selofan / In Trance 95 / Evita Manji / Babynymph / Psychedelic Trips to Death / Yorgas Helmet / Fruit Gillette / Tso / Ενδοεπικοινωνία / Johnny Labelle / Blue Morphee

Δεύτερη Αγοραφοβική Μέρα - Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026

Pan Pan / Usurum / Aggelina / Dolly Vara x Sara ATH / Jaakko Eino Kalevi / Zebra Tracks / Tsugranes / Tso / Bhukhurah / Pandora / Lewnidas / Mia Maria / Vassilina & friends.

H προπώληση ξεκίνησε.

Εισιτήρια διαθέσιμα online ΕΔΩ

Τοποθεσία:

ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39, Βοτανικός | www.plyfa.space

Προπώληση Εισιτηρίων:

Πρώτη Αγοραφοβική Μέρα: 26€ - Στο ταμείο: 30€

Δεύτερη Αγοραφοβική Μέρα: 26€ - Στο ταμείο: 30€

Aγοραφοβικό Διήμερο: 45€

Early Bird - Προπώληση Εισιτηρίων:

Αγοραφοβικό Διήμερο - Early Bird: 40€

Πρώτη Αγοραφοβική Μέρα - Early Bird: 22€

Δεύτερη Αγοραφοβική Μέρα- Early Bird: 22€

Επισκεφτείτε τα social media του φεστιβάλ για περισσότερες πληροφορίες.

Instagram > @agorafoviko

Facebook > @agorafoviko

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Διοργάνωση: Half Blind Productions | [email protected]

Επικοινωνία και Γραφείο Τύπου: True Colours Comms - Κατερίνα Π. Τριχιά - [email protected]

