Το φράγμα Χούβερ κινδύνευε να ραγίσει: Το ευφυές σύστημα ψύξης που το κράτησε «ζωντανό»

Το φράγμα Χούβερ έκρυβε μια τεράστια μηχανική πρόκληση, καθώς το σκυρόδεμα θα χρειαζόταν πάνω από 100 χρόνια για να ψυχθεί χωρίς ένα ευφυές σύστημα ψύξης.

Το φράγμα Χούβερ, στον ποταμό Κολοράντο, ανάμεσα στις πολιτείες Αριζόνα και Νεβάδα των ΗΠΑ, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα μηχανικής του 20ού αιώνα. Πίσω όμως από το εντυπωσιακό μέγεθος και την τεράστια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κρυβόταν μια πρωτοφανής πρόκληση, η τεράστια ποσότητα σκυροδέματος που χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή του.

Οι μηχανικοί είχαν υπολογίσει ότι, αν όλο το σκυρόδεμα χυνόταν μονομιάς, η θερμότητα που θα παραγόταν κατά την πήξη του θα χρειαζόταν περισσότερο από έναν αιώνα για να απομακρυνθεί. Η διαφορετική ταχύτητα ψύξης ανάμεσα στην εξωτερική επιφάνεια και το εσωτερικό θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές ρωγμές και να θέσει σε κίνδυνο ολόκληρη την κατασκευή.

Η λύση

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, οι μηχανικοί δεν κατασκεύασαν το φράγμα ως μία ενιαία μάζα. Αντίθετα, το χώρισαν σε χιλιάδες τμήματα από σκυρόδεμα, τα οποία τοποθετήθηκαν σταδιακά, ώστε κάθε τμήμα να προλαβαίνει να ψυχθεί πριν προστεθεί το επόμενο.

Ωστόσο, αυτό δεν ήταν αρκετό η πραγματική λύση ήταν ένα πρωτοποριακό δίκτυο σχεδόν 1.000 χιλιομέτρων χαλύβδινων σωλήνων, το οποίο τοποθετήθηκε μέσα στο σκυρόδεμα. Μέσα από τους σωλήνες κυκλοφορούσε παγωμένο νερό, το οποίο παραγόταν από ειδική εγκατάσταση που μπορούσε να δημιουργεί έως και 1.000 τόνους πάγου την ημέρα.

Ένα έργο που άλλαξε την ιστορία της μηχανικής

Οι μηχανικοί παρακολουθούσαν συνεχώς τη θερμοκρασία του σκυροδέματος και, όταν έφτανε στο επιθυμητό επίπεδο, γέμιζαν τους σωλήνες με κονίαμα ώστε να ενσωματωθούν μόνιμα στη δομή του φράγματος. Χάρη σε αυτή την τεχνολογία, ο χρόνος ψύξης κάθε τμήματος σκυροδέματος μειώθηκε από αρκετά χρόνια σε μόλις λίγες εβδομάδες ή μήνες. Παράλληλα, για τη μεταφορά του υλικού χρησιμοποιήθηκε ένα σύστημα εναέριων μεταφορών, με το οποίο μεγάλες κάδοι σκυροδέματος τοποθετούνταν με ακρίβεια στα σημεία κατασκευής.

Η λύση που εφαρμόστηκε στο φράγμα Χούβερ θεωρείται ορόσημο στην πολιτική μηχανική, καθώς απέδειξε ότι σε τεράστια έργα δεν αρκεί μόνο ο σχεδιασμός της κατασκευής, αλλά είναι εξίσου σημαντικός και ο έλεγχος της θερμοκρασίας των υλικών. Χωρίς αυτό το ευφυές σύστημα ψύξης, ένα από τα πιο εμβληματικά έργα των Ηνωμένων Πολιτειών ίσως να μην είχε ολοκληρωθεί ποτέ με επιτυχία.

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