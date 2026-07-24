«Τρελάθηκε» ο καιρός: Από τα 40άρια σε βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Red Code σε 11 περιοχές

Από τον παρατεταμένο καύσωνα η χώρα περνά σε έντονη κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους, ενώ 11 περιοχές τίθενται σε Red Code.

Εντυπωσιακή μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός από σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου, καθώς μετά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας.

Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από θυελλώδεις ανέμους (μπουρίνια), έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις, ενώ σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ η κακοκαιρία θα διαρκέσει έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25 Ιουλίου.

Red Code σε 11 περιοχές

Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης («Red Code») τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής

Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας, συμπεριλαμβανομένων των Σποράδων

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Θάσος, Σαμοθράκη και Λήμνος

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών πλημμυρικών φαινομένων και άλλων προβλημάτων που μπορεί να προκαλέσει η κακοκαιρία.

Πού θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα

Παρασκευή 24 Ιουλίου

Κεντρική Μακεδονία (Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη) από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ.

Ανατολική Θεσσαλία (Λάρισα και Μαγνησία), κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα.

Σποράδες και Εύβοια, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, από το απόγευμα έως αργά το βράδυ.

Λήμνος, Θάσος και Σαμοθράκη από αργά το βράδυ.

Σάββατο 25 Ιουλίου

Τα ισχυρά φαινόμενα θα επιμείνουν κυρίως:

στις Σποράδες έως τις πρωινές ώρες,

στην Εύβοια έως το μεσημέρι,

στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου τις πρώτες πρωινές ώρες,

και στη Μαγνησία, κυρίως στα ανατολικά παραθαλάσσια τμήματα.

Η μεταβολή θα ξεκινήσει από τα δυτικά και τα βόρεια και σταδιακά θα επεκταθεί στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 29-30 βαθμούς στα βόρεια, τους 30-32 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές και έως τους 33 βαθμούς σε Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Βελτίωση από την Κυριακή

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να βρίσκονται σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Συνιστάται να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους, να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους και πλημμυρισμένους δρόμους, καθώς και τις υπαίθριες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των καταιγίδων.

Σε περίπτωση έντονης κεραυνικής δραστηριότητας, θα πρέπει να αναζητούν ασφαλές καταφύγιο σε κτίριο ή όχημα και να αποφεύγουν την παραμονή κάτω από δέντρα, κοντά σε μεταλλικά αντικείμενα ή σε θαλάσσιες και παραποτάμιες περιοχές. Για συνεχή ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη των φαινομένων, οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τα δελτία της ΕΜΥ και τις ανακοινώσεις της Πολιτικής Προστασίας.

Η κακοκαιρία θα αρχίσει να υποχωρεί από το βράδυ του Σαββάτου, ενώ από την Κυριακή 26 Ιουλίου προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.

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