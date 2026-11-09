Νύχτα των Κρυστάλλων: Το μεγάλο ναζιστικό ψέμα πίσω από το πογκρόμ κατά των Εβραίων

Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 9 Νοεμβρίου 1938, στη ναζιστική Γερμανία ξέσπασε ένα οργανωμένο πογκρόμ κατά των Εβραίων που έμεινε στην ιστορία ως η «Νύχτα των Κρυστάλλων».

Eνας 17χρονος Εβραίος πυροβολεί έναν Γερμανό διπλωμάτη στο Παρίσι. Για το ναζιστικό καθεστώς, η είδηση αποτελεί την ιδανική ευκαιρία. Η προπαγανδιστική μηχανή του Αδόλφου Χίτλερ σπεύδει να παρουσιάσει την πράξη ενός νεαρού ως επίθεση ολόκληρου του εβραϊκού πληθυσμού κατά της Γερμανίας.

Η «εβραϊκή συνωμοσία» επιστρατεύεται ξανά, οργισμένα δημοσιεύματα κατακλύζουν τον Τύπο και η δήθεν αυθόρμητη λαϊκή αγανάκτηση προετοιμάζεται να δικαιολογήσει ένα από τα πιο βίαια πογκρόμ στην ιστορία της ναζιστικής Γερμανίας.

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