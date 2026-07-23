Βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή που ο 28χρονος βγαίνει από το γραφείο του Σταύρου Γεωργίου μετά τη δολοφονία

Βίντεο καταγράφει τον 28χρονο Αιγύπτιο να αποχωρεί από το γραφείο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου κρατώντας το laptop του θύματος.

Ένα βίντεο-ντοκουμέντο αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο στην έρευνα της Αστυνομίας για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Στο υλικό καταγράφεται ο 28χρονος Αιγύπτιος να βγαίνει από το κτίριο όπου στεγαζόταν το γραφείο του θύματος, λίγο μετά την επίθεση.

Ο νεαρός εμφανίζεται να απομακρύνεται με γρήγορο βήμα, κρατώντας στα χέρια του το laptop του δικηγόρου, το οποίο, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε πάρει από το γραφείο.

Το πρόσωπό του καταγράφηκε καθαρά στο βίντεο

Η εικόνα από το βίντεο, σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες που είχαν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, αποτέλεσε βασικό στοιχείο για την ταυτοποίησή του. Το πρόσωπο του 28χρονου φαίνεται καθαρά, γεγονός που τον έφερε στο επίκεντρο των ερευνών. Ο ίδιος ήταν ήδη γνωστός στις Αρχές για υπόθεση παράνομης εισόδου στη χώρα και ο εντοπισμός του, μετά τα νέα στοιχεία, ήταν θέμα χρόνου.

Μετά τη σύλληψή του, ο 28χρονος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του και έδωσε τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα που οδήγησαν στη δολοφονία, από τη στιγμή που βρέθηκε μαζί με τον 73χρονο στο γραφείο του. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

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