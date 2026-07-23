Έκρηξη σε εργαστήριο στα Χανιά: Με σοβαρά εγκαύματα ο ιδιοκτήτης

Έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε εργαστήριο στα Λιβάδια Χανίων, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του ιδιοκτήτη και μεγάλη κινητοποίηση.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (23/7) στα Χανιά, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε εργαστήριο στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου, στην περιοχή Λιβάδια, κοντά στις εγκαταστάσεις του ΜΑΙΧ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, η έκρηξη σημειώθηκε σε εργαστήριο που δραστηριοποιείται στην επισκευή πολυεστερικών σκαφών, ενώ παρέχει και υπηρεσίες επιθεώρησης πλοίων.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικά οχήματα και ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το περιστατικό και να διαπιστώσουν τα αίτια της έκρηξης. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος υπέστη σοβαρά εγκαύματα. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάστασή του αξιολογείται από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές. Τα ακριβή αίτια της έκρηξης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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