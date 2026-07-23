Παραδοχή του CEO των Σιδηροδρόμων, 3 χρόνια μετά τα Τέμπη: «Δεν λειτουργεί το αυτόματο φρένο των τρένων»

O CEO του νέου ΟΣΕ (Σιδηρόδρομοι Ελλάδος), Χρήστος Παληός παραδέχθηκε ότι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχιών δεν λειτουργεί.

Τρία χρόνια μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, ο CEO του νέου ΟΣΕ (Σιδηρόδρομοι Ελλάδος), Χρήστος Παληός, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη, παραδέχθηκε ότι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχιών (ETSC), δεν λειτουργεί.

Συγκεκριμένα, η βουλευτήρια του ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο της ακρόασής του, ρώτησε «Πού λειτουργεί το ETCS» και «Πού λειτουργούν τα τρένα με ETCS;».

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