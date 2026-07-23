Η τραγωδία στο Μάτι μέσα από τα μάτια της Zoe Holohan: Ο σύζυγός της πέθανε 4 μέρες μετά τον γάμο τους

«Σήμερα θα έπρεπε να γιορτάζουμε την επέτειό μας» γράφει στην ανάρτησή της η Zoe Holohan, που έχασε τον άνδρα της στη φωτιά στο Μάτι.

Οκτώ χρόνια συμπληρώνονται από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, που στοίχισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και σημάδεψε ανεξίτηλα τη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Ανάμεσα στα θύματα ήταν και ο Ιρλανδός Brian O'Callaghan Westropp, ο οποίος έχασε τη ζωή του μόλις τέσσερις ημέρες μετά τον γάμο του με τη Zoe Holohan.

Το απόγευμα της 23ης Ιουλίου 2018, μια φωτιά που ξεκίνησε από καύση ξερών χόρτων σε χωράφι στον δήμο Μαραθώνα εξελίχθηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στην ιστορία της Ελλάδας. Οι θυελλώδεις άνεμοι συνέβαλαν στην ταχύτατη εξάπλωσή της, εγκλωβίζοντας κατοίκους και παραθεριστές.

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