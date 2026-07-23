Σκωτία: Νέος χρησιμοποίησε πιστόλι μασάζ στα μάτια του και υπέστη σοβαρές βλάβες

Γιατροί στη Σκωτία κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις επικίνδυνες συνέπειες από τη λανθασμένη χρήση των πιστολιών μασάζ, μετά από περιστατικό νεαρού που προκάλεσε σοβαρές ρήξεις στα μάτια του.

Τα πιστόλια κρουστικού μασάζ αποκτούν όλο και μεγαλύτερη δημοτικότητα, αλλά οι ειδικοί στον τομέα της υγείας προειδοποιούν ότι η ακατάλληλη χρήση τους μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ένας άνδρας γύρω στα 20 από τη Σκωτία, ο οποίος εμφάνισε αμφιβληστροειδική διάσταση αφού χρησιμοποίησε στα μάτια του ένα πιστόλι μασάζ που έχει σχεδιαστεί για την ανακούφιση των μυών.

Προσπάθησε να... χαλαρώσει τα μάτια του και αντ' αυτού τα κατέστρεψε

Ο ασθενής, ένας νεαρός άνδρας από το Εδιμβούργο, παραδέχτηκε ότι χρησιμοποίησε πιστόλι μασάζ για να χαλαρώσει τα μάτια του για αρκετές εβδομάδες, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα πολλαπλές βαθιές ρήξεις στον αμφιβληστροειδή.

Οι γιατροί σοκαρίστηκαν όταν εμφανίστηκε στο κέντρο θεραπείας, καθώς και τα δύο του μάτια βρίσκονταν σε τρομερή κατάσταση. Το δεξί του μάτι είχε πολλαπλές ρήξεις αμφιβληστροειδούς, εκτεταμένο μώλωπα στον αμφιβληστροειδή και μια πάθηση που ονομάζεται αμφιβληστροειδική διάσταση, ενώ το αριστερό μάτι είχε επίσης σημαντικό μώλωπα στον αμφιβληστροειδή και έξι μικρές ρήξεις σε σχήμα πετάλου.

Παράξενο είναι το γεγονός πως ο άνδρας δεν είχε προσωπικό ή οικογενειακό ιστορικό οφθαλμικών διαταραχών και είχε αρνηθεί οποιονδήποτε προηγούμενο τραυματισμό ή χτύπημα στο κεφάλι. Φορούσε γυαλιά για μυωπία, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν συνδεόταν με τις βλάβες στα μάτια του.

Μη έχοντας μια πραγματική εξηγήση, οι γιατροί ρώτησαν τον ασθενή αν συνέβη οτιδήποτε απρόοπτο που να εμπλέκει τα μάτια και τότε ήταν που εκείνος τους είπε διστακτικά ότι χρησιμοποιούσε ένα πιστόλι κρουστικού μασάζ τόσο γύρω όσο και απευθείας πάνω και στα δύο μάτια, σε εβδομαδιαία βάση, για περίπου τρεις μήνες. Δεν είχε παρατηρήσει τίποτα ασυνήθιστο μέχρι λίγες μέρες πριν από την επίσκεψή του στο οφθαλμολογικό κέντρο, όταν άρχισε να βλέπει μυγάκια και λάμψεις στο δεξί του μάτι.

Επειδή ο ασθενής δεν είχε άλλους παράγοντες κινδύνου για παθήσεις του αμφιβληστροειδούς, οι γιατροί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το πιστόλι κρουστικού μασάζ ήταν υπεύθυνο για το σοβαρό οφθαλμικό τραύμα, προσθέτοντας ότι αυτή ήταν η πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση αμφιβληστροειδικής διάστασης με πολλαπλές αμφοτερόπλευρες ρήξεις αμφιβληστροειδούς.

Πώς προκλήθηκε η βλάβη στα μάτια

Ο νεαρός ασθενής φέρεται να χρησιμοποίησε το πιστόλι μασάζ στα μάτια του για να ανακουφίσει την αίσθηση της κούρασης, αλλά η κρουστική δράση είχε ανεπιθύμητες συνέπειες. Πιστεύεται ότι το πιστόλι μασάζ πίεσε γρήγορα τους οφθαλμικούς λοβούς προς τα πίσω, προκαλώντας τη συμπίεσή τους προς τις πλευρές, γεγονός που οδήγησε στην αμφιβληστροειδική διάσταση.

Έξι μήνες μετά τη διάγνωσή του, η οφθαλμική κατάσταση του ασθενούς ήταν σταθερή, χωρίς εξέλιξη της αμφιβληστροειδικής διάστασης ή παρουσία καταρράκτη.

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