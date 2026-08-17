Άντρες και γυναίκες πρέπει να τρώνε διαφορετικές τροφές: Τα λαχανικά που συνδέθηκαν με καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία

Νέα έρευνα δείχνει πως οι τροφές που χρειάζεται ο κάθε οργανισμός για να πετύχει μακροχρόνια καρδιαγγειακή υγεία, διαφέρουν ανάλογα με το φύλλο.

Η διατροφή στη νεαρή ενήλικη ζωή μπορεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην καρδιαγγειακή υγεία αργότερα. Νέα αυστραλιανή έρευνα δείχνει μάλιστα ότι δεν έχει σημασία μόνο η κατανάλωση λαχανικών, αλλά και το είδος τους, με ορισμένες επιλογές να φαίνεται πως συνδέονται περισσότερο με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης παραγόντων καρδιαγγειακής νόσου.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, εξέτασε τα πρώτα 37 χρόνια της ζωής και διαπίστωσε διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στους άνδρες, μεγαλύτερη κατανάλωση οσπρίων, ιδιαίτερα φασολιών, συνδέθηκε με καλύτερη εικόνα, ενώ στις γυναίκες ξεχώρισαν τα σταυρανθή λαχανικά, όπως το μπρόκολο, το κουνουπίδι και το λάχανο.

Μία μερίδα την ημέρα

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι κατανάλωναν συχνότερα τις συγκεκριμένες ομάδες τροφίμων είχαν σημαντικά λιγότερες ενδείξεις πρώιμων παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα. Η προτεινόμενη ποσότητα ήταν μία μερίδα την ημέρα, καθώς μιλάμε για τρόφιμα που μπορούν εύκολα να ενταχθούν σε καθημερινά γεύματα, όπως ζυμαρικά, σαλάτες ή ψητά.

Οι ερευνητές εξέτασαν παράγοντες όπως η αρτηριακή πίεση, η χοληστερόλη, το σάκχαρο, τα τριγλυκερίδια και η περίμετρος μέσης. Σχεδόν ένας στους πέντε συμμετέχοντες παρουσίαζε ήδη πολλαπλούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, παρά το νεαρό της ηλικίας του.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι άνδρες και γυναίκες ενδέχεται να επεξεργάζονται διαφορετικά ορισμένα θρεπτικά συστατικά και φυτικές ενώσεις. Για παράδειγμα, οι ενώσεις των οσπρίων μπορεί να επηρεάζουν διαφορετικά την τεστοστερόνη, ενώ εκείνες των σταυρανθών λαχανικών ενδέχεται να αλληλεπιδρούν περισσότερο με ορμόνες όπως τα οιστρογόνα και η προγεστερόνη.

Τα ευρήματα δεν σημαίνουν ότι κάποιος πρέπει να περιοριστεί αποκλειστικά σε αυτές τις τροφές. Δείχνουν, ωστόσο, ότι οι διατροφικές επιλογές από νεαρή ηλικία μπορεί να συνδέονται με την καρδιαγγειακή υγεία στα επόμενα χρόνια.

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