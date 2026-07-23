Ό,τι πιο γλυκό θα δείτε σήμερα: Ελεφαντίνα έκλεψε τσουγκράνα αγρότη για να ξυστεί (vid)
Ένα απίστευτα τρυφερό στιγμιότυπο κάνει τον γύρο του διαδικτύου εκτυλίχθηκε στην Ταϊλάνδη, με πρωταγωνίστρια μια ελεφαντίνα ονόματι Khamphong.
Το συμπαθητικό θηλαστικό, ταλαιπωρημένο από μια έντονη φαγούρα σε σημεία που δεν μπορούσε να φτάσει, επιστράτευσε την εφευρετικότητά του και αποφάσισε να γίνει «κλέφτρα» για λίγα λεπτά, προκαλώντας το ενδιαφέρον των παρευρισκόμενων που έσπευσαν να καταγράψουν τη σκηνή με τα κινητά τους.
Μία επιδέξια «κλοπή» και μία ευγενική επιστροφή
Με μια εξαιρετικά επιδέξια κίνηση της προβοσκίδας της, η Khamphong άρπαξε μια τσουγκράνα από έναν ανυποψίαστο αγρότη, χρησιμοποιώντας τη σαν ένα γιγαντιαίο «ξυστήρι».
Αφού την αξιοποίησε για να ξύσει προσεκτικά τα αυτιά και την κοιλιά της, επέστρεψε το εργαλείο πίσω στον εργάτη με απόλυτη ευγένεια και χωρίς να δημιουργήσει την παραμικρή αναστάτωση.
Η Khamphong είναι ήδη ιδιαίτερα δημοφιλής στην περιοχή της και θεωρείται τοπική σταρ, καθώς πρωταγωνιστεί συχνά σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η έξυπνη, φιλική και εντελώς ακίνδυνη συμπεριφορά της έχει κερδίσει την αγάπη των κατοίκων αλλά και των χρηστών του ίντερνετ παγκοσμίως.
A female elephant in Thailand stole a rake to scratch herself
She skillfully grabbed the tool from a farmer, used it to scratch an itch, and then politely returned it to the worker.
The elephant’s name is Khamphong — she is a local star and often appears in videos because of… pic.twitter.com/DC8CInzBjb— NEXTA (@nexta_tv) July 22, 2026
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