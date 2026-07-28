Γιατί οι αεροσυνοδοί σάς χαιρετούν στην πόρτα του αεροπλάνου: Τι ελέγχουν όταν επιβιβάζεστε

Το μυστικό πίσω από το χαμόγελο των αεροσυνοδών στην πόρτα του αεροσκάφους.

Πιθανότατα δεν το έχετε σκεφτεί ποτέ ιδιαίτερα. Καθώς επιβιβάζεστε σε ένα αεροπλάνο, μία αεροσυνοδός στέκεται στην πόρτα του αεροσκάφους, χαμογελά, σας λέει «καλώς ήρθατε» και ίσως ρίχνει μία ματιά στην κάρτα επιβίβασης. Μοιάζει με μία απλή κίνηση φιλοξενίας, σαν τον οικοδεσπότη που υποδέχεται τους πελάτες σε ένα εστιατόριο.

Όμως, αυτή η σύντομη αλληλεπίδραση επιτελεί πολύ περισσότερες λειτουργίες απ’ όσες φαίνονται.

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