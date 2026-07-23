Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Ραγδαία επιδείνωση του καιρού με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς (vid)
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Αλλάζει ριζικά ο καιρός από το μεσημέρι της Πέμπτης (23/7), με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι να κάνουν την εμφάνισή τους.
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε το μεσημέρι της Πέμπτης (23/7) η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η κακοκαιρία θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας από την Παρασκευή (24/7) έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου (25/7). Τα έντονα φαινόμενα θα περιλαμβάνουν ισχυρές βροχές, καταιγίδες, υψηλή συχνότητα κεραυνών, τοπικές χαλαζοπτώσεις καθώς και ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια).
Οι περιοχές που επηρεάζονται την Παρασκευή (24/7)
Την Παρασκευή, τα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους ιδιαίτερα έντονα:
- Κεντρική Μακεδονία: Στους νομούς Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).
- Ανατολική Θεσσαλία: Στους νομούς Λάρισας και Μαγνησίας τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση), με ιδιαίτερη ένταση στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα (κόκκινη προειδοποίηση).
- Σποράδες & Εύβοια: Στις Σποράδες καθώς και στην κεντρική και βόρεια Εύβοια αναμένονται επικίνδυνα φαινόμενα από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).
- Ανατολική Στερεά & Αττική: Έντονη κακοκαιρία θα εκδηλωθεί τις απογευματινές ώρες έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).
- Βορειοανατολικό Αιγαίο: Στα νησιά Λήμνος, Θάσος και Σαμοθράκη τα φαινόμενα θα ενταθούν από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).
Η εξέλιξη των φαινομένων το Σάββατο (25/7)
Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και τις πρώτες ώρες του Σαββάτου, με σταδιακή υποχώρηση των φαινομένων έως το μεσημέρι:
- Σποράδες & Εύβοια: Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα διατηρηθούν στις Σποράδες έως τις πρωινές ώρες και στην κεντρική και βόρεια Εύβοια έως τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).
- Βορειοανατολικό Αιγαίο: Στη Λήμνο, τη Θάσο και τη Σαμοθράκη τα έντονα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).
- Μαγνησία: Στα ανατολικά θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα προβλέπεται πρόσκαιρη επιμονή των φαινομένων τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)
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@Photo credits: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ