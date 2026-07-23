Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Ραγδαία επιδείνωση του καιρού με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς (vid)

Αλλάζει ριζικά ο καιρός από το μεσημέρι της Πέμπτης (23/7), με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι να κάνουν την εμφάνισή τους.

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε το μεσημέρι της Πέμπτης (23/7) η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η κακοκαιρία θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας από την Παρασκευή (24/7) έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου (25/7). Τα έντονα φαινόμενα θα περιλαμβάνουν ισχυρές βροχές, καταιγίδες, υψηλή συχνότητα κεραυνών, τοπικές χαλαζοπτώσεις καθώς και ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια).

Οι περιοχές που επηρεάζονται την Παρασκευή (24/7)

Την Παρασκευή, τα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους ιδιαίτερα έντονα:

Κεντρική Μακεδονία : Στους νομούς Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

: Στους νομούς Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση). Ανατολική Θεσσαλία : Στους νομούς Λάρισας και Μαγνησίας τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση), με ιδιαίτερη ένταση στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα (κόκκινη προειδοποίηση).

: Στους νομούς Λάρισας και Μαγνησίας τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση), με ιδιαίτερη ένταση στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα (κόκκινη προειδοποίηση). Σποράδες & Εύβοια : Στις Σποράδες καθώς και στην κεντρική και βόρεια Εύβοια αναμένονται επικίνδυνα φαινόμενα από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

: Στις Σποράδες καθώς και στην κεντρική και βόρεια Εύβοια αναμένονται επικίνδυνα φαινόμενα από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση). Ανατολική Στερεά & Αττική : Έντονη κακοκαιρία θα εκδηλωθεί τις απογευματινές ώρες έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

: Έντονη κακοκαιρία θα εκδηλωθεί τις απογευματινές ώρες έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση). Βορειοανατολικό Αιγαίο: Στα νησιά Λήμνος, Θάσος και Σαμοθράκη τα φαινόμενα θα ενταθούν από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Η εξέλιξη των φαινομένων το Σάββατο (25/7)

Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και τις πρώτες ώρες του Σαββάτου, με σταδιακή υποχώρηση των φαινομένων έως το μεσημέρι:

Σποράδες & Εύβοια : Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα διατηρηθούν στις Σποράδες έως τις πρωινές ώρες και στην κεντρική και βόρεια Εύβοια έως τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

: Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα διατηρηθούν στις Σποράδες έως τις πρωινές ώρες και στην κεντρική και βόρεια Εύβοια έως τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση). Βορειοανατολικό Αιγαίο : Στη Λήμνο, τη Θάσο και τη Σαμοθράκη τα έντονα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

: Στη Λήμνο, τη Θάσο και τη Σαμοθράκη τα έντονα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση). Μαγνησία: Στα ανατολικά θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα προβλέπεται πρόσκαιρη επιμονή των φαινομένων τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

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