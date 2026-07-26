Μέγαρα: Συνελήφθη 29χρονος που έτρεχε με 208 χλμ/ώρα στην Αθηνών - Κορίνθου

Συνελήφθη 29χρονος οδηγός αυτοκινήτου από την Τροχαία στα Μέγαρα, όταν το ραντάρ κατέγραψε το όχημά του να κινείται με υπερβολική ταχύτητα στη Νέα Εθνική Οδό.

Στη σύλληψη ενός 29χρονου οδηγού προχώρησαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, όταν διαπιστώθηκε ότι κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην περιοχή των Μεγάρων.

Έπιασε τα 208 χλμ/ώρα ο οδηγός

Ειδικότερα, η συσκευή radar της Τροχαίας κατέγραψε το αυτοκίνητο του 29χρονου να κινείται επί της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου με ταχύτητα 208 χλμ/ώρα, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι τα 130 χλμ/ώρα. Η επικίνδυνη αυτή συμπεριφορά έθεσε σε άμεσο κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς και χρήστες του οδικού δικτύου.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση από το Α' Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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