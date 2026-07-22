Αυτό γούσταραν, αυτό έκαναν: Μετακόμισαν και πέταξαν το παλιό νοικοκυριό τους στο πεζοδρόμιο

Καναπέδες, ντουλάπια και κάθε λογής ογκώδη αντικείμενα βρέθηκαν παρατημένα σε πεζοδρόμιο της Θεσσαλονίκης μετά από μετακόμιση.

Δικογραφία για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σχηματίστηκε σε βάρος δύο 39χρονων, οι οποίοι φέρονται να εγκατέλειψαν στο πεζοδρόμιο έπιπλα και ογκώδη αντικείμενα μετά τη μετακόμισή τους από διαμέρισμα στην περιοχή της Παπάφη, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 και καταγγέλθηκε στις αρμόδιες Αρχές. Έπειτα από έρευνα του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, ταυτοποιήθηκαν οι δύο άνδρες και σχηματίστηκε σε βάρος τους σχετική δικογραφία.

Άφησαν καναπέδες, ντουλάπια και σπασμένα έπιπλα στο πεζοδρόμιο

Κατά την αποχώρησή τους από το διαμέρισμα, οι δύο άνδρες φέρονται να άφησαν στο πεζοδρόμιο καναπέδες, παλιά έπιπλα, ντουλάπια και διάφορες σπασμένες ξύλινες κατασκευές, μετατρέποντας ουσιαστικά τον κοινόχρηστο χώρο σε σημείο απόρριψης ογκωδών αντικειμένων.

Η εικόνα που δημιουργήθηκε προκάλεσε την παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών, ενώ ακολούθησε η αστυνομική έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η εγκατάλειψη των αντικειμένων είχε ως αποτέλεσμα τη ρύπανση και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου, δημιουργώντας έντονη αντιαισθητική εικόνα και καθιστώντας το σημείο ακατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση του.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειες.

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