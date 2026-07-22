Ο καιρός... τρελάθηκε: Από τα 40άρια στις... καταιγίδες - Απότομη πτώση έως και 15°C

Από ομπρέλα για τον ήλιο, σε ομπρέλα για τη βροχή. Ο καιρός τρελάθηκε και αλλάζει μετά τον σημερινό καύσωνα (22/7) σε μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις.

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η χώρα λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν, οι οποίες όμως οδεύουν προς την ολοκλήρωσή τους καθώς αναμένεται απότομη αλλαγή του καιρού.

Η κορύφωση του κύματος ζέστης καταγράφεται σήμερα, Τετάρτη (22/7), με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά έως και τους 43 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, ενώ στην Αττική οι τιμές αγγίζουν τους 39-41 βαθμούς. Παράλληλα, αυξημένες είναι οι συνθήκες υγρασίας, εντείνοντας το αίσθημα της ζέστης.

«Red Code»: Συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου

Λόγω του συνδυασμού των ακραίων θερμοκρασιών, των ισχυρών δυτικών ανέμων (6-7 μποφόρ) και των επικείμενων καταιγίδων, η Πολιτική Προστασία έθεσε σειρά Περιφερειών σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» (όπως η Αττική, η Θεσσαλία, τμήματα της Πελοποννήσου, της Στερεάς και της Δυτικής Ελλάδας).

Παράλληλα, συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου υπό την ηγεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, απευθύνοντας ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να αποφύγουν κάθε υπαίθρια εργασία που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης μετώπων παραμένει εξαιρετικά υψηλός.

Βροχές, χαλαζοπτώσεις και «μπουρίνια» στη Βόρεια Ελλάδα

Ενώ στα νότια επικρατούν συνθήκες καύσωνα, στα βόρεια της χώρας το σκηνικό του καιρού έχει ήδη αρχίσει να αλλάζει. Εκδηλώνονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις στη Μακεδονία και τη Θράκη, συνοδευόμενες από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια).

Από την Πέμπτη και την Παρασκευή η αστάθεια και η πτώση της θερμοκρασίας, που τοπικά θα φτάσει έως και τους 10-15 βαθμούς κάτω, θα επεκταθούν νοτιότερα, προσφέροντας αισθητή δροσιά σε ολόκληρη την επικράτεια.

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