Οδηγίες για τον καύσωνα: Πώς να αναγνωρίσετε και να αντιμετωπίσετε τη θερμοπληξία
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Αυστηρές οδηγίες προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες και την αναγνώριση των συμπτωμάτων της θερμοπληξίας.
Με την άνοδο της θερμοκρασίας σε επικίνδυνα επίπεδα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) προειδοποιεί για τις σοβαρές επιπτώσεις του καύσωνα στην υγεία και απευθύνει αυστηρές οδηγίες προς τους πολίτες, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ευάλωτων ομάδων.
Όπως τονίζει ο ΙΣΑ, η παρατεταμένη έκθεση στη ζέστη, σε συνδυασμό με υψηλή υγρασία και άπνοια, μπορεί να οδηγήσει σε θερμική εξάντληση ή ακόμα και θερμοπληξία.
Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο
Σε αυξημένο κίνδυνο βρίσκονται:
- Ηλικιωμένοι
- Άτομα με χρόνια νοσήματα
- Μικρά παιδιά
- Έγκυες γυναίκες
- Όσοι λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή (π.χ. διουρητικά, ηρεμιστικά, αντι-υπερτασικά)
Μέτρα προστασίας από τον καύσωνα
- Μείνετε σε δροσερά, κλιματιζόμενα περιβάλλοντα
- Αποφύγετε μετακινήσεις και έκθεση στον ήλιο (11:00 – 17:00)
- Πίνετε άφθονα υγρά – αποφύγετε αλκοόλ, καφέ και βαριά φαγητά
- Φοράτε ελαφριά, ανοιχτόχρωμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά
- Κάντε χλιαρά ντους – χρησιμοποιήστε ανεμιστήρες ή A/C
- Μην κάνετε άσκηση ή βαριές δραστηριότητες, ειδικά αν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 32°C
- Ελέγχετε την κατάσταση ηλικιωμένων και ασθενών στο περιβάλλον σας
Συμπτώματα θερμοπληξίας – τι να κάνετε
Πώς θα την αναγνωρίσετε:
- Πολύ υψηλή θερμοκρασία σώματος
- Κοκκινισμένο, ερεθισμένο ή ξηρό δέρμα
- Δυνατοί και γρήγοροι παλμοί
- Ζαλάδα, πονοκέφαλος, αποπροσανατολισμός
- Ναυτία, σύγχυση ή και λιποθυμία
Άμεσες ενέργειες:
- Μεταφέρετε το άτομο σε δροσερό, σκιερό σημείο
- Βγάλτε βαριά ρούχα και βρέξτε το σώμα του με δροσερό νερό
- Μην του δώσετε νερό – υπάρχει κίνδυνος εισρόφησης
- Καλέστε άμεσα το ΕΚΑΒ (166)
@Photo credits: eurokinissi, ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ