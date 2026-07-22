Οδηγίες για τον καύσωνα: Πώς να αναγνωρίσετε και να αντιμετωπίσετε τη θερμοπληξία

Αυστηρές οδηγίες προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες και την αναγνώριση των συμπτωμάτων της θερμοπληξίας.

Με την άνοδο της θερμοκρασίας σε επικίνδυνα επίπεδα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) προειδοποιεί για τις σοβαρές επιπτώσεις του καύσωνα στην υγεία και απευθύνει αυστηρές οδηγίες προς τους πολίτες, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ευάλωτων ομάδων.

Όπως τονίζει ο ΙΣΑ, η παρατεταμένη έκθεση στη ζέστη, σε συνδυασμό με υψηλή υγρασία και άπνοια, μπορεί να οδηγήσει σε θερμική εξάντληση ή ακόμα και θερμοπληξία.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Σε αυξημένο κίνδυνο βρίσκονται:

Ηλικιωμένοι

Άτομα με χρόνια νοσήματα

Μικρά παιδιά

Έγκυες γυναίκες

Όσοι λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή (π.χ. διουρητικά, ηρεμιστικά, αντι-υπερτασικά)

Μέτρα προστασίας από τον καύσωνα

Μείνετε σε δροσερά, κλιματιζόμενα περιβάλλοντα

Αποφύγετε μετακινήσεις και έκθεση στον ήλιο (11:00 – 17:00)

Πίνετε άφθονα υγρά – αποφύγετε αλκοόλ, καφέ και βαριά φαγητά

Φοράτε ελαφριά, ανοιχτόχρωμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά

Κάντε χλιαρά ντους – χρησιμοποιήστε ανεμιστήρες ή A/C

Μην κάνετε άσκηση ή βαριές δραστηριότητες, ειδικά αν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 32°C

Ελέγχετε την κατάσταση ηλικιωμένων και ασθενών στο περιβάλλον σας

Συμπτώματα θερμοπληξίας – τι να κάνετε

Πώς θα την αναγνωρίσετε:

Πολύ υψηλή θερμοκρασία σώματος

Κοκκινισμένο, ερεθισμένο ή ξηρό δέρμα

Δυνατοί και γρήγοροι παλμοί

Ζαλάδα, πονοκέφαλος, αποπροσανατολισμός

Ναυτία, σύγχυση ή και λιποθυμία

Άμεσες ενέργειες:

Μεταφέρετε το άτομο σε δροσερό, σκιερό σημείο

Βγάλτε βαριά ρούχα και βρέξτε το σώμα του με δροσερό νερό

Μην του δώσετε νερό – υπάρχει κίνδυνος εισρόφησης

Καλέστε άμεσα το ΕΚΑΒ (166)

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