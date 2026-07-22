Σταύρος Γεωργίου - θυρωρός: «Κατάλαβαν τα κορίτσια τι αντίκρισα κι έβαλαν τα κλάματα»

Η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να αποκαλύψει τα ακριβή αίτια και τον χρόνο θανάτου του γνωστού ποινικολόγου.

Άγρια δολοφονημένος εντοπίστηκε στο γραφείο του επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας ο γνωστός δικηγόρος Σταύρος Γεωργίου.

Όπως είπε ο θυρωρός της πολυκατοικίας, ο οποίος κλήθηκε να ανοίξει το γραφείο, κατόπιν κλήσης από ένοικο της πολυκατοικίας, που άκουγε τα κορίτσια να ουρλιάζουν επανειλημμένα «μπαμπά άνοιξέ μας», το θέαμα όταν άνοιξαν την πόρτα, ήταν σοκαριστικό...

«Άκουσε ένας ένοικος τις φωνές των κοριτσιών, που φώναζαν "μπαμπά άνοιξέ μας". Και με πήρε ο ένοικος τηλέφωνο και ήρθα στην πολυκατοικία να ανοίξω το γραφείο του Σταύρου Γεώργιου, για να δούμε τι έχει συμβεί.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr