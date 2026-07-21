Π. Γκιόλιας: «Κάνω έκκληση για να φωτιστεί η δολοφονία του αδελφού μου» (vid)

«Υπάρχουν καταθέσεις, αποδείξεις και ενδείξεις που πρέπει να γίνουν γνωστές», υποστηρίζει ο Περικλής Γκιόλιας, ζητώντας να επανεξεταστεί η πολύκροτη υπόθεση.

Δεκαέξι χρόνια μετά τη δολοφονία του δημοσιογράφου Σωκράτη Γκιόλια έξω από το σπίτι του στην Ηλιούπολη, ο αδελφός του, Περικλής Γκιόλιας, επανέφερε δημόσια την υπόθεση, καλώντας τον δημοσιογραφικό κόσμο να ασχοληθεί εκ νέου με όσα, όπως υποστηρίζει, παραμένουν αναπάντητα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του OPEN, υποστήριξε ότι υπάρχουν καταθέσεις, στοιχεία, αποδείξεις και ενδείξεις που αξίζει να ερευνηθούν περαιτέρω και να γίνουν γνωστά στην κοινή γνώμη, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η υπόθεση δεν έχει φωτιστεί όσο θα έπρεπε.

«Η αλήθεια πρέπει να βγει στο φως»

Ο Περικλής Γκιόλιας συνέδεσε την εξιχνίαση της δολοφονίας όχι μόνο με την απόδοση δικαιοσύνης για την οικογένειά του, αλλά και με την αξιοπιστία της δημοσιογραφίας, τη λειτουργία των θεσμών και τη συνολική ποιότητα της δημοκρατίας. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς δημοσιογράφους και μέσα ενημέρωσης να επανεξετάσουν την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν πτυχές που δεν έχουν αναδειχθεί επαρκώς.

Στο πλαίσιο της τοποθέτησής του, αναφέρθηκε επίσης στη στάση της πολιτείας μετά τη δολοφονία του Σωκράτη Γκιόλια, επισημαίνοντας ότι ο τότε πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου δεν είχε προβεί σε δημόσια δήλωση για την υπόθεση. Αντιπαρέβαλε το γεγονός αυτό με τη δημόσια τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ζήτησε να του δοθεί δημόσιο βήμα προκειμένου να παρουσιάσει το σύνολο του υλικού που, όπως υποστηρίζει, διαθέτει, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η δημοσιοποίησή του θα συμβάλει στην επανεκκίνηση της έρευνας και στη διαλεύκανση της πολύκροτης υπόθεσης.

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