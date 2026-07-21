Η αγκαλιά που μίλησε από μόνη της: Η συνάντηση της Μάγδας Φύσσα και του Γιώργου Μπαρτζώκα στη Δραπετσώνα

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και η Μάγδα Φύσσα συναντήθηκαν στη Δραπετσώνα, στην προβολή της ταινίας «Απόδραση από τα Βούρλα», ανταλλάσσοντας μια θερμή αγκαλιά.

Μια ξεχωριστή στιγμή εκτυλίχθηκε στη Δραπετσώνα, όπου ο Γιώργος Μπαρτζώκας βρέθηκε στον κινηματογράφο «Μελίνα» για την προβολή της ταινίας «Απόδραση από τα Βούρλα», η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του τετραήμερου αφιερώματος στους αγώνες της Εθνικής Αντίστασης.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία Γιούρι Αβέρωφ και Στέλιου Κούλογλου, αφηγείται την πραγματική ιστορία της απόδρασης 27 πολιτικών κρατουμένων από τις φυλακές των Βουρλών στη Δραπετσώνα το 1955. Η παρουσία του προπονητή του Ολυμπιακού είχε ιδιαίτερο προσωπικό χαρακτήρα, καθώς ανάμεσα στους κρατούμενους που απέδρασαν βρισκόταν και ο πατέρας του, Ανδρέας Μπαρτζώκας.

Η συνάντηση με τη Μάγδα Φύσσα

Στην προβολή παρευρέθηκε και η Μάγδα Φύσσα, μητέρα του Παύλου Φύσσα με τους δυο τους να συναντιούνται στο περιθώριο της εκδήλωσης, ανταλλάσσοντας μια θερμή αγκαλιά και έχοντας μία σύντομη συνομιλία. Σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας και η Μάγδα Φύσσα καταγράφονται τη στιγμή του θερμού εναγκαλισμού τους, μια εικόνα που ξεχώρισε από την εκδήλωση.

Έτσι και αλλιώς, η προβολή αυτής της ταινίας αποτέλεσε μια ξεχωριστή στιγμή για τους παρευρισκόμενους, μέσα σε ένα κλίμα αναμνήσεων, συγκινήσεων και ιστορικής αναφοράς. Η θερμή αγκαλιά του Γιώργου Μπαρτζώκα με τη Μάγδα Φύσσα ήταν η εικόνα που ξεχώρισε, σε μια συνάντηση δύο ανθρώπων με διαφορετικές προσωπικές διαδρομές, αλλά με κοινές αναφορές σε γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία τους.

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