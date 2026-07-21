Καύσωνας: Καμίνι όλη η χώρα, που θα φτάσει η θερμοκρασία τις επόμενες ώρες

Ο καύσωνας συνεχίζει να ανεβάζει τον υδράργυρο, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 41°C σε περιοχές της χώρας και δεκάδες σταθμούς πάνω από τους 40°C.

Περαιτέρω άνοδο σημείωσε η θερμοκρασία στη χώρα τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Ρίζα Κορινθίας, στη Μακρακώμη Φθιώτιδας και στην Ωλένη Ηλείας, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 41,1°C.

Τα στοιχεία των μετεωρολογικών σταθμών δείχνουν ότι η ζέστη επεκτάθηκε σε πολλές περιοχές της χώρας. Η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40°C σε 24 σταθμούς του δικτύου, ενώ σε 159 σταθμούς καταγράφηκαν θερμοκρασίες άνω των 37°C. Συνολικά, περίπου το 4% των σταθμών κατέγραψε τιμές πάνω από τους 40 βαθμούς, ενώ περίπου το 28% ξεπέρασε τους 37°C.

Πότε αναμένεται η κορύφωση του καύσωνα

Οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζουν να δοκιμάζουν τη χώρα, με τις επόμενες ημέρες να παραμένουν κρίσιμες για την εξέλιξη του κύματος ζέστης και την κορύφωση του καύσωνα.

Το θερμό αυτό κύμα αναμένεται να δείξει τα δόντια του με διαφορετικό τρόπο ανά την επικράτεια, χωρίζοντας τη χώρα στα δύο, όσο πλησιάζουμε προς τα μέσα της εβδομάδας.

Δευτέρα – Τρίτη : Αποτελούν τις ημέρες της γενικευμένης κορύφωσης. Ο υδράργυρος θα δείξει 40°C με 41°C σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές. Σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα, οι υψηλότερες τιμές θα καταγραφούν στον θεσσαλικό κάμπο (Λάρισα 42°C, Τρίκαλα έως 43°C), στη Στερεά Ελλάδα (Λαμία 41°C-42°C), στο Αγρίνιο και στην Πελοπόννησο (Άργος, Σπάρτη έως 42°C).

: Αποτελούν τις ημέρες της γενικευμένης κορύφωσης. Ο υδράργυρος θα δείξει 40°C με 41°C σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές. Σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα, οι υψηλότερες τιμές θα καταγραφούν στον θεσσαλικό κάμπο (Λάρισα 42°C, Τρίκαλα έως 43°C), στη Στερεά Ελλάδα (Λαμία 41°C-42°C), στο Αγρίνιο και στην Πελοπόννησο (Άργος, Σπάρτη έως 42°C). Τετάρτη : Η ημέρα της ανατροπής, με τον καιρό να αλλάζει πρόσωπο. Στη Βόρεια Ελλάδα (Μακεδονία, Θράκη) ένα μέτωπο από τα Βαλκάνια θα φέρει πτώση της θερμοκρασίας, αλλά και έντονες τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Αντίθετα, από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, ο καύσωνας θα χτυπήσει στοχευμένα. Λόγω των δυτικών ανέμων, που θα λειτουργήσουν ως καταβάτες, η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά θα πιεστεί ακόμη ψηλότερα.

: Η ημέρα της ανατροπής, με τον καιρό να αλλάζει πρόσωπο. Στη Βόρεια Ελλάδα (Μακεδονία, Θράκη) ένα μέτωπο από τα Βαλκάνια θα φέρει πτώση της θερμοκρασίας, αλλά και έντονες τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Αντίθετα, από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, ο καύσωνας θα χτυπήσει στοχευμένα. Λόγω των δυτικών ανέμων, που θα λειτουργήσουν ως καταβάτες, η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά θα πιεστεί ακόμη ψηλότερα. Προσοχή στην Αττική: Η Τετάρτη αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη και επικίνδυνη ημέρα για το λεκανοπέδιο, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 40°C στην καρδιά της Αθήνας.

Σε πλήρη επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων

Λόγω των ακραίων θερμοκρασιών, ο Δήμος Αθηναίων θέτει σε εφαρμογή έκτακτο σχέδιο Πολιτικής Προστασίας για την προστασία των κατοίκων και των ευάλωτων ομάδων. Επτά Λέσχες Φιλίας λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι υποδοχής για το κοινό από τις 09:00 έως τις 21:00, με την υποστήριξη του ΚΥΑΔΑ, διαθέτοντας νερό, ροφήματα και ειδικά κιτ προστασίας.

Οι χώροι που παραμένουν ανοιχτοί είναι:

Άγιος Παύλος: Μαμούρη 22 & Δύμης

Νέος Κόσμος: Χελντράιχ 15

Βοτανικός: Κοζάνης 4

Κολοκυνθού: Αίμονος 9 & Άστρους

Άγιος Ελευθέριος: Αχαρνών 372

Κυψέλη: Σκύρου & Καυκάσου

Αμπελόκηποι: Πανόρμου & Βαθέος

Για την εξυπηρέτηση και την άμεση υποστήριξη των δημοτών λειτουργούν:

Η 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης 1595 και το 210 5287800.

και το 210 5287800. Η «Γραμμή Καύσωνα» των Πολυδύναμων Δημοτικών Ιατρείων στο 210 3638049, για ιατρικές συμβουλές από τις 08:30 έως τις 19:30.

Πότε τελειώνει ο καύσωνας

Η αποκλιμάκωση του παρατεταμένου κύματος ζέστης αναμένεται από την Πέμπτη, όταν οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα. Οι βοριάδες θα ενισχυθούν στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ, μεταφέροντας ψυχρότερες αέριες μάζες από τα βόρεια Βαλκάνια. Παράλληλα, αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο βορειοδυτικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, επιστρέφοντας σταδιακά σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Ωστόσο, η πτώση της θερμοκρασίας δεν σημαίνει πλήρη υποχώρηση των κινδύνων, καθώς οι ξηρές και θυελλώδεις συνθήκες της Πέμπτης και της Παρασκευής αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Την Παρασκευή αναμένεται επίσης αυξημένη αστάθεια, με πιθανότητα για επικίνδυνα μπουρίνια, πριν ο καιρός σταθεροποιηθεί πλήρως μέσα στο Σαββατοκύριακο.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ