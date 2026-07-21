Έκτακτο: Έφυγε από τη ζωή ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης

Πέθανε σε ηλικία 67 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό έργο με 34 βιβλία, μυθιστορήματα, ποίηση και θέατρο.

Ο Αλέξης Σταμάτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών, ήταν γιος του αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και της ηθοποιού Μπέτυς Αρβανίτη. Στη μακρόχρονη πορεία του στα γράμματα εξέδωσε συνολικά 34 βιβλία, από τα οποία τα 20 ήταν μυθιστορήματα, αφήνοντας έντονο το αποτύπωμά του στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία.

Το «Μπαρ Φλωμπέρ» και οι διεθνείς διακρίσεις

Το μυθιστόρημά του «Μπαρ Φλωμπέρ» γνώρισε μεγάλη αναγνώριση και μεταφράστηκε σε αρκετές γλώσσες, ενώ το έργο του «Αμερικάνικη Φούγκα» ξεχώρισε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τιμήθηκε με το International Literature Award του National Endowment for the Arts.

Παράλληλα με τη λογοτεχνία, ασχολήθηκε με την ποίηση και το θέατρο, γράφοντας θεατρικά έργα που παρουσιάστηκαν σε σημαντικές σκηνές της Αθήνας, ενώ είχε επίσης παρουσία στον κινηματογράφο, καθώς υπέγραψε το σενάριο της ταινίας «Καταιγίδα».

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