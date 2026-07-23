Η επιστήμη έλυσε ένα μυστήριο 500 εκατομμυρίων ετών: Το αρχαιότερο γνωστό ζώο με διακριτό κεφάλι φαίνεται πως ήταν... δεξιόχειρας

Το Spriggina floundersi, ένα από τα αρχαιότερα γνωστά ζώα με μορφή κεφαλιού, φαίνεται ότι προτιμούσε να στρίβει προς τα δεξιά πριν από 500 εκατομμύρια χρόνια.

Περίπου το 90% των ανθρώπων είναι δεξιόχειρες, ενώ σε ορισμένα ζώα έχει παρατηρηθεί ότι χρησιμοποιούν συχνότερα το αριστερό τους πόδι όταν χειρίζονται αντικείμενα.

Το αρχαίο θαλάσσιο ζώο Spriggina floundersi δεν είχε χέρια, ούτε πόδια. Διέθετε όμως μία από τις πρώτες μορφές σώματος που θύμιζαν κεφάλι και ουρά. Σύμφωνα με νέα έρευνα, φαίνεται πως είχε κι αυτό προτίμηση σε μία συγκεκριμένη πλευρά του σώματός του, επιλέγοντας συχνότερα να στρίβει προς τα δεξιά.

Τι έδειξαν τα απολιθώματα

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από ερευνητές στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι εξέτασαν 76 απολιθώματα του Spriggina floundersi από το Εθνικό Πάρκο Nilpena Ediacara και το Μουσείο της Νότιας Αυστραλίας. Αναλύοντας το σχήμα των απολιθωμάτων, διαπίστωσαν ότι πολλά από αυτά παρουσίαζαν χαρακτηριστική κάμψη προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το ζώο προτιμούσε να στρίβει προς τα δεξιά αντί προς τα αριστερά.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι αυτή η διαφορά δεν μπορεί να αποδοθεί ούτε στον τρόπο με τον οποίο διατηρήθηκαν τα απολιθώματα ούτε σε κάποια ιδιαιτερότητα της ανατομίας του ζώου. Για τον λόγο αυτό θεωρούν πως πρόκειται για μία από τις αρχαιότερες γνωστές ενδείξεις προτίμησης στη χρήση της μίας πλευράς του σώματος. «Ίσως είχε τη δική του εκδοχή της δεξιοχειρίας» «Όταν μιλάμε για δεξιοχειρία ή αριστεροχειρία, οι περισσότεροι σκέφτονται τον τρόπο που κρατάμε ένα μολύβι ή κλωτσάμε μια μπάλα», δήλωσε ο επικεφαλής της μελέτης Scott Evans, βοηθός επιμελητής Παλαιοντολογίας Ασπόνδυλων στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. «Η έρευνά μας δείχνει ότι ένα ζώο χωρίς χέρια και πόδια, το οποίο ζούσε πριν από περισσότερα από 500 εκατομμύρια χρόνια, ίσως είχε τη δική του εκδοχή της δεξιοχειρίας.»

Ένα από τα πρώτα πολύπλοκα ζώα

Το Spriggina floundersi είναι γνωστό στους παλαιοντολόγους εδώ και δεκαετίες. Έζησε κατά την περίοδο της Εδιακάριας, πριν από 635 έως 538 εκατομμύρια χρόνια, όταν εμφανίζονταν οι πρώτες σύνθετες μορφές ζωής. Θεωρείται ένα από τα πρώτα ζώα με διμερή συμμετρία, δηλαδή με σώμα που χωρίζεται σε δύο σχεδόν συμμετρικά μισά, όπως συμβαίνει και στα περισσότερα σημερινά ζώα. Το σώμα του είχε μήκος περίπου 2,5 εκατοστά, ήταν ωοειδές, αποτελούνταν από διαδοχικά τμήματα και στένευε στο ένα άκρο, δημιουργώντας την εντύπωση ότι διέθετε κεφάλι και ουρά.

Επειδή δεν υπάρχουν μαλακοί ιστοί ή άλλα στοιχεία που να αποκαλύπτουν τον τρόπο ζωής του, οι επιστήμονες βασίζονται αποκλειστικά στα απολιθώματα για να εξαγάγουν συμπεράσματα σχετικά με τη συμπεριφορά του. Από τα 100 απολιθώματα που συγκεντρώθηκαν για τη μελέτη, τα 76 διατηρούσαν αρκετές λεπτομέρειες ώστε να αναλυθούν. Περίπου το 70% εμφάνιζε καθαρή κάμψη προς μία κατεύθυνση. Οι περισσότερες κάμψεις ήταν προς τα αριστερά. Επειδή όμως τα απολιθώματα αποτελούν κατοπτρικό αποτύπωμα του αρχικού σώματος του ζώου, αυτό σημαίνει ότι όσο ζούσε προτιμούσε να στρίβει προς τα δεξιά, σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Scientific Reports..

Σήμερα πολλά ζώα παρουσιάζουν προτίμηση στη χρήση της μίας πλευράς του σώματός τους ή κινούνται ευκολότερα προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Σε αρκετές περιπτώσεις αυτό συνδέεται με την οργάνωση και την εξειδίκευση του εγκεφάλου. Το γεγονός ότι ένα τόσο αρχαίο ζώο φαίνεται να είχε ήδη ανάλογη προτίμηση υποδηλώνει ότι παρόμοια χαρακτηριστικά του νευρικού συστήματος ίσως είχαν εμφανιστεί πολύ νωρίτερα απ' ό,τι πίστευαν μέχρι σήμερα οι επιστήμονες. «Είναι μια υπενθύμιση ότι ορισμένα χαρακτηριστικά που σήμερα θεωρούμε αυτονόητα έχουν εξαιρετικά βαθιές εξελικτικές ρίζες», δήλωσε η παλαιοντολόγος του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας Mary Droser.

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