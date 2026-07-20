Καρυστιανού σε Πλακιά στη δίκη για τα Τέμπη: «Με εσένα θα ασχολούμαι;»

Ένταση σε πολλά μέτωπα σημάδεψε τη δίκη για τα Τέμπη, με τον Νίκο Πλακιά να συγκρούεται τόσο με συνήγορο υπεράσπισης όσο και με τη Μαρία Καρυστιανού.

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε η 22η συνεδρίαση της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας. Οι τόνοι ανέβηκαν επανειλημμένα, με αποτέλεσμα η διαδικασία να διακοπεί προσωρινά, ενώ δεν έλειψαν οι έντονες αντιπαραθέσεις τόσο μεταξύ συγγενών των θυμάτων και της υπεράσπισης όσο και μεταξύ των ίδιων των συγγενών.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης, ωστόσο πολύ γρήγορα η ένταση μεταφέρθηκε μέσα στη δικαστική αίθουσα, οδηγώντας σε διακοπές και λεκτικά επεισόδια.

Οι ενστάσεις της υπεράσπισης και η πρώτη διακοπή

Πρώτος έλαβε τον λόγο ο συνήγορος υπεράσπισης Δημήτρης Ιωαννίδης, ο οποίος εκπροσωπεί τους Ιωάννα Κολιοπούλου, Ζαχαρία Στουρνάρα και Ιωάννη Παλαιοθόδωρο.

Ο δικηγόρος αρνήθηκε τις κατηγορίες που αφορούν την Ιωάννα Κολιοπούλου, η οποία διώκεται για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη μετάταξη του σταθμάρχη της Λάρισας, υποστηρίζοντας ότι το ηλικιακό όριο δεν προβλεπόταν από τον κανονισμό του ΟΣΕ και πως η συγκεκριμένη μετάταξη δεν συνδέεται με τα υπόλοιπα αδικήματα της υπόθεσης.

Αναφερόμενος στον πρώην διευθυντή Συντήρησης του ΟΣΕ, Ζαχαρία Στουρνάρα, υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει συντήρηση σε έργο που δεν είχε ολοκληρωθεί, ενώ παράλληλα ζήτησε να κηρυχθεί άκυρο το κλητήριο θέσπισμα, κάνοντας λόγο για αοριστίες και αντιφάσεις.

Οι θέσεις της υπεράσπισης προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Νίκου Πλακιά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αναστάτωση στην αίθουσα. Η πρόεδρος του δικαστηρίου διέκοψε τη διαδικασία για περίπου δέκα λεπτά, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση νέων παρεμβάσεων θα απομακρυνθούν όσοι διαταράσσουν την τάξη.

Οι βαριές εκφράσεις του Πλακιά και η καταγγελία για επίθεση

Μετά την επανέναρξη της διαδικασίας, τα πνεύματα δεν εκτονώθηκαν. Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από τα μέσα που παρακολουθούν τη δίκη, ο Νίκος Πλακιάς απευθύνθηκε προς τον Ζαχαρία Στουρνάρα και τον συνήγορό του σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, λέγοντας:

«Ήρθες κι εδώ, βλάκα. Μυαλό δεν βάζεις. Σίχαμα. Αυτούς ήρθατε να υπερασπιστείτε; Ήρθε και εδώ ο βλάκας. Αλήτες. Ο μπράβος του Παπαδόπουλου. Αυτούς υπερασπίζεστε; Σας σπούδασαν οι γονείς σας για να υπερασπιστείτε αυτούς; Δεν ήταν άσχετος. Αν ήταν άσχετος, θα καθόταν σπίτι του. Εμείς χάσαμε τα παιδιά μας.»

Λίγη ώρα αργότερα, ο Δημήτρης Ιωαννίδης κατήγγειλε ενώπιον του δικαστηρίου ότι ο εντολέας του, Ζαχαρίας Στουρνάρας, δέχθηκε επίθεση μέσα στη δικαστική αίθουσα.

«Ο κ. Στουρνάρας δέχθηκε επίθεση, και όχι μόνο λεκτική. Δέχθηκε και δύο κλοτσιές εντός του δικαστηρίου. Αυτό σημαίνει πως δεν θέλουν να ακούσουν. Δεν είναι δικό τους θέμα να παραβιάζουν αρχές και τη νομιμότητα. Να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως για να τους επιτεθούν, για να τους χλευάσουν;», ανέφερε ο συνήγορος υπεράσπισης.

Η καταγγελία προκάλεσε νέο κύκλο αντιπαράθεσης ανάμεσα στους συνηγόρους υπεράσπισης και της πολιτικής αγωγής, με τον κ. Ιωαννίδη να δηλώνει ότι ο πελάτης του θα μπορούσε να αποχωρήσει από την αίθουσα σε ένδειξη διαμαρτυρίας, προκαλώντας νέες αντιδράσεις.

Το φραστικό επεισόδιο Πλακιά – Καρυστιανού

Νέα ένταση σημειώθηκε αργότερα, όταν στη δικαστική αίθουσα εισήλθε η Μαρία Καρυστιανού, η οποία είχε αρκετό διάστημα να παραστεί στη διαδικασία.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ο Νίκος Πλακιάς απευθύνθηκε προς το μέρος της, χωρίς να γίνει γνωστό τι ακριβώς της είπε. Η ίδια απάντησε εμφανώς ενοχλημένη, λέγοντας:

«Με εσένα θα ασχολούμαι;»

Το περιστατικό επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά το κλίμα έντασης που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα μεταξύ συγγενών των θυμάτων.

Η εισαγγελική πρόταση

Με την ολοκλήρωση των επεισοδίων, η διαδικασία συνεχίστηκε με την πρόταση της εισαγγελέως επί των αιτημάτων της υπεράσπισης.

Η εισαγγελική λειτουργός πρότεινε να απορριφθούν ως αβάσιμα τα αιτήματα αναβολής και αναστολής της δίκης, καθώς και το αίτημα ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Παράλληλα, εισηγήθηκε να απορριφθούν τόσο το αίτημα προδικαστικής παραπομπής όσο και το αίτημα υποβολής προδικαστικού ερωτήματος προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επισημαίνοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα σύγκρουσης ή εξάρτησης μεταξύ των δύο διαδικασιών.

Ωστόσο, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας ως προς το ενδεχόμενο μετατροπής της κατηγορίας για τον σταθμάρχη σε ενδεχόμενο δόλο.

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