Τέμπη: Βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του ελεγκτής που κατηγορούταν για παράβαση καθήκοντος (vid)

Πέθανε ο ένας εκ των δύο ελεγκτών της ΕΑΔ που κατηγορούνταν για παράβαση καθήκοντος στο δυστύχημα των Τεμπών.

Έφυγε από τη ζωή ο ένας από τους δύο ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), ο οποίος αντιμετώπιζε κατηγορίες για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τους χειρισμούς του στην επίμαχη σύμβαση 717 για τα Τέμπη.

Ο ελεγκτής βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για θάνατο από παθολογικά αίτια. Η είδηση επιβεβαιώθηκε μέσω ανακοίνωσης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΠΟΕ ΕΜΔΥΔΑΣ).

Η εμπλοκή του στην υπόθεση των Τεμπών

Ο εκλιπών ήταν ένα από τα πρόσωπα που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για τη σύμβαση 717/2014, η οποία αφορούσε την τηλεδιοίκηση και τη σηματοδότηση του σιδηροδρομικού δικτύου. Οι κατηγορίες που του είχαν αποδοθεί αφορούσαν ανεπαρκή έλεγχο της σύμβασης κατά την περίοδο του 2021 και παράβαση καθήκοντος σχετικά με το πόρισμα που είχε εκδοθεί για την υλοποίηση του έργου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την τελευταία δικάσιμο για την υπόθεση, ο ελεγκτής δεν είχε εμφανιστεί στο δικαστήριο. Ο νομικός του εκπρόσωπος είχε επικαλεστεί τότε σοβαρά προβλήματα υγείας, ζητώντας την εξαίρεσή του από τη διαδικασία, γεγονός που συνάδει με τις πληροφορίες περί παθολογικών αιτίων θανάτου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΟΕ ΕΜΔΥΔΑΣ

«Ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 15/4, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του ο συνάδελφος μας Τραπεζιώτης Δημήτρης, Πολιτικός Μηχανικός και Επιθεωρητής – Ελεγκτής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Ο συνάδελφος Τραπεζιώτης, υπάλληλος αρχικά του Υπουργείου Υποδομών, διετέλεσε παλαιότερα μέλος του ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής και διακρίθηκε για τις γνώσεις του, την ανθρωπιά του, την αλληλεγγύη και τη διάθεση προσφοράς που επιδείκνυε.



Καλός επιστήμονας και ικανός στη δουλειά του που στηριζόταν σε αρχές και αξίες, Ο συνάδελφος μας πρόσφατα, βρέθηκε στο στόχαστρο μιας άδικης δίωξης για «παράβαση καθήκοντος», όπως αναλυτικά αναφέραμε στην από 21/1/2026 ανακοίνωση μας με τίτλο:

«Συμπαράσταση στους συναδέλφους μας της ΕΑΔ, όχι στη λογική των εξιλαστήριων θυμάτων» για τη Σύμβαση 717 του ΟΣΕ, τη στιγμή που εγκαίρως και αναλυτικά είχαν αναδείξει με Έκθεση τους, όλα τα προβλήματα της εν λόγω Σύμβασης.

Εκτιμούμε ότι η αιφνίδια απώλεια του συναδέλφου μας συνδέεται πιθανόν αιτιωδώς με τη στρεσογόνο κατάσταση στην οποία βρισκόταν τους τελευταίους μήνες, όπως και δεκάδες άλλοι συνάδελφοί μας πανελλα δικά, οι οποίοι αντιμετωπίζουν διώξεις στο πλαίσιο άσκησης των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

Υπό το πρίσμα αυτό, η απώλεια αυτή συνδέεται με τις ευρύτερες συνθήκες που αναδείχθηκαν με αφορμή το έγκλημα των Τεμπών, ως αποτέλεσμα διαχρονικών παραλείψεων και χρόνιων παθογενειών.

Καλούμε την Πολιτεία να διερευνήσει πλήρως και σε βάθος τις συνθήκες του θανάτου του συναδέλφου μας.

Παράλληλα, επισημαίνουμε ότι η λογική των «εξιλαστήριων θυμάτων», με υπαλλήλους να καλούνται να επωμιστούν ευθύνες που δεν τους αναλογούν, οφείλει να σταματήσει άμεσα, ώστε να μην οδηγηθούμε σε νέες απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…».

