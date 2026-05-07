Ακραίες δηλώσεις Μπέου για το μνημείο των Τεμπών στο Σύνταγμα: «Μητσοτάκη, πάρε μπουλντόζα και σβήσε τα ονόματα»

Σφοδρές αντιδράσεις προκαλούν οι δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου για το άτυπο μνημείο των Τεμπών στο Σύνταγμα. Τι είπε για τους συγγενείς των θυμάτων, τον Πάνο Ρούτσι και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Νέο κύμα αντιδράσεων πυροδότησαν οι τοποθετήσεις του δημάρχου Βόλου, Αχιλλέα Μπέου, σχετικά με το άτυπο μνημείο για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών στην πλατεία Συντάγματος.

Κατά τη διάρκεια δημόσιας παρέμβασής του, ο κ. Μπέος χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, ζητώντας ακόμη και το σβήσιμο των ονομάτων των θυμάτων από το σημείο, απευθύνοντας έκκληση προς τον πρωθυπουργό να «πάρει μπουλντόζα». Μάλιστα, ανέφερε πως, αν χρειαστεί, είναι διατεθειμένος να το κάνει ο ίδιος, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα αυτή «προσβάλλει τη χώρα».

Ο δήμαρχος Βόλου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα thenewspaper.gr, εξέφρασε έντονη ενόχληση για την ύπαρξη του άτυπου μνημείου μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη, υποστηρίζοντας ότι το μνημείο βρίσκεται στα Τέμπη και όχι στο κέντρο της Αθήνας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον Πάνο Ρούτσι, χρησιμοποιώντας απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για την καταγωγή του, ενώ επιτέθηκε και στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας την ότι επιχειρεί να εκμεταλλευτεί πολιτικά τον πόνο των συγγενών των θυμάτων.

Στο στόχαστρό του βρέθηκε και η πρόσφατη κινητοποίηση του Πάνου Ρούτσι, με τον κ. Μπέο να κάνει λόγο για «θεατρινισμούς», αμφισβητώντας τις συνθήκες της απεργίας πείνας. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι το αίτημα για εκταφή και διερεύνηση της υπόθεσης ήταν, όπως είπε, «δίκαιο».

Ο Αχιλλέας Μπέος συνέδεσε την υπόθεση των Τεμπών με άλλες εθνικές τραγωδίες, όπως η Marfin, η φονική πυρκαγιά στο Μάτι και οι πλημμύρες στη Μάνδρα, υποστηρίζοντας ότι όλες οι τραγωδίες έχουν μετατραπεί σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας ενός επίσημου μνημείου για τα θύματα των Τεμπών σε διαφορετικό χώρο, με πρωτοβουλία της Πολιτείας και των οικογενειών των θυμάτων, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε ήδη να έχει προχωρήσει σε σχετικές ενέργειες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μπέου

«Για όλες τις τραγωδίες που έγιναν στην Ελλάδα, σαν τη Marfin, το Mάτι, τη Μάνδρα και τελευταία τα Τέμπη, υπάρχει Έλληνας που δε έκλαψε; Που δεν στεναχωρήθηκε; Με αφορμή μία οικογένεια φίλων που ήρθε από τις ΗΠΑ και πήγανε στην πλατεία Συντάγματος και στον Άγνωστο Στρατιώτη. Αυτό δεν τιμάμε εκεί; Από που κι ως που ρε βάλατε τα ονόματα των νεκρών εκεί;

Ρε Μητσοτάκη, πάρε μία μπουλντόζα και μια καθαρίστρια και σβήσ’ τα από εκεί. Κακώς το επέτρεψε. Πολύ με ενοχλεί αυτή η εικόνα.

Το μνημείο είναι στα Τέμπη. Να πάνε εκεί να κλάψουν και να στεναχωρηθούν οι συγγενείς.

Κακώς επέτρεψε και σε αυτόν τον Αλβανό που είναι φίλος με τον Καρβέλα που βάφει τα νύχια του, και έχει την άλλη που τρέχει από πίσω του, τη Ζωή, Ρούτσι τον λένε; Αυτή (η Κωνσταντοπούλου) εκμεταλλεύεται τον θρήνο, τη θλίψη και τον πόνο των ανθρώπων.

Ως Έλληνας πολίτης δε δέχομαι να έρχονται εκατομμύρια τουρίστες και να βλέπουν αυτό το χάλι.

Στεναχωρηθήκαμε, κλάψαμε, να τιμωρηθούν φυσικά οι υπεύθυνοι, γιατί υπάρχουν υπεύθυνοι.

Γιατί δεν πήγαν αυτοί από το Μάτι; Κομματικοποιήσαμε τις τραγωδίες. Οι άλλοι στη Marfin κάηκαν ζωντανοί. Υπάρχουν ευθύνες για τα Τέμπη και πρέπει να αποδοθούν. Αυτό είναι χάλι όμως εκεί.

Ας γίνει ένα άλλο κανονικό μνημείο σε άλλο χώρο που θα παραχωρήσει το Κράτος. Και να το κάνουν οι γονείς. Σε αυτό, λέω ναι. Έχει υποχρέωση ο αρμόδιος υπουργος, που θα έπρεπε να το έχει κάνει ήδη. Μητσοτάκη πάρε θέση, αν θες να είσαι ηγέτης της πατρίδας μας. Αυτό εκεί είναι χάλι.

Ας δώσει εντολή σε μένα και θα πάω εγώ να τα σβήσω γιατί εγώ είμαι πατριώτης. Ντροπή.

Ντροπή και που δεν έδιναν τόσο καιρό άδεια να ξεθάψουν οι συγγενείς τα παιδιά τους όμως. Έχει δίκιο ο Ρούτσι εκεί, που καθόταν σε μία καρέκλα με μία σκηνή και του πήγαιναν κρυφά φαγητό τα βράδια.

Θεατρινισμοί.

Σωστό το αίτημά του όμως. Και δεν είχαν δικαίωμα να του το απαγορεύσουν. Λέω την αλήθεια. Σε αυτό είχε δίκιο».

