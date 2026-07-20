Καιρός: Τριήμερος καύσωνας μπροστά μας - Πότε θα «χτυπήσει» 43°C η θερμοκρασία

Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο του τριήμερου κύματος ζέστης.

Η εβδομάδα ξεκινά με τον πιο ισχυρό καύσωνα του φετινού καλοκαιριού μέχρι στιγμής, καθώς οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε πολύ υψηλά επίπεδα για τρεις συνεχόμενες ημέρες. Σε αρκετές περιοχές της χώρας ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να αγγίξει ακόμη και τους 43°C.

Σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων, η κορύφωση του θερμού κύματος αναμένεται την Τρίτη 21 Ιουλίου, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται στα ανατολικά και κεντρικά ηπειρωτικά. Από την Πέμπτη, ωστόσο, το σκηνικό του καιρού θα αρχίσει να αλλάζει, καθώς η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σταδιακά και θα επιστρέψει σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Ποιες περιοχές θα «βράσουν»

Για σήμερα, Δευτέρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, χωρίς όμως να αλλάζει η γενική εικόνα του καύσωνα.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν στα ηπειρωτικά, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει τους 39 βαθμούς και κατά τόπους θα αγγίξει τους 40 έως 41°C. Στα νησιά οι τιμές θα είναι αισθητά χαμηλότερες, λόγω της θαλάσσιας επίδρασης.

Η πιο δύσκολη ημέρα προβλέπεται να είναι η Τρίτη. Η Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά, τμήματα της Πελοποννήσου, τα κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά, αλλά και περιοχές της Αττικής αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του καύσωνα. Υπό ευνοϊκές τοπικές συνθήκες, η θερμοκρασία μπορεί να αγγίξει ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τη θερμική καταπόνηση

Παρότι οι θερμοκρασίες θα είναι ιδιαίτερα υψηλές από τις 20 έως τις 22 Ιουλίου, τα διαθέσιμα στοιχεία για τον δείκτη θερμικής καταπόνησης (WBGT) δεν δείχνουν γενικευμένες συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Αυτό σημαίνει ότι, παρά τη ζέστη, δεν αναμένεται να επικρατήσουν παντού οι πιο ακραίες συνθήκες θερμικής επιβάρυνσης. Ωστόσο, σε περιοχές όπως η δυτική Ελλάδα, η Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά, η Αττική και η νότια Πελοπόννησος καταγράφονται τιμές της κίτρινης κατηγορίας, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα για όσους εργάζονται ή αθλούνται σε εξωτερικούς χώρους, αλλά και για ηλικιωμένους, μικρά παιδιά και ευπαθείς ομάδες.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Τρίτη (21/7) ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από τις προμεσημβρινές ώρες, ενώ στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ύψη, φτάνοντας τους 40 με 41 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ ευνοείται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά.

Την Τετάρτη (22/7) στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση στα βόρεια, αλλά θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα στη νότια Ελλάδα.

Η ουσιαστική αλλαγή αναμένεται την Πέμπτη (23/7). Λίγες τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Το σημαντικότερο στοιχείο της ημέρας θα είναι η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα επαναφέρει τον υδράργυρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, βάζοντας τέλος στο τριήμερο κύμα έντονης ζέστης.

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