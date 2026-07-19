Η λίμνη Μιντ στεγνώνει επικίνδυνα: Η Καλιφόρνια κρατά 1 δισ. λίτρα νερού για να την κρατήσει «ζωντανή»

Η Λίμνη Μιντ πλησιάζει ιστορικό χαμηλό και η Καλιφόρνια αφήνει δισεκατομμύρια λίτρα νερού στον ταμιευτήρα για να αποτρέψει μια μεγάλη κρίση.

Αν ζητήσεις από έναν γεωγράφο να ονομάσει τον μεγαλύτερο ταμιευτήρα νερού στις Ηνωμένες Πολιτείες, η απάντηση είναι η Λίμνη Μιντ. Όμως εδώ και χρόνια η εικόνα της έχει αλλάξει δραματικά. Από το 1983 η λίμνη δεν έχει φτάσει ξανά στη μέγιστη χωρητικότητά της και τα τελευταία χρόνια η στάθμη της έχει μειωθεί σε ανησυχητικά επίπεδα. Σύντομα, μάλιστα, αναμένεται να πλησιάσει το χαμηλότερο σημείο που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία της.

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο το περιβάλλον αλλά το γεγονός ότι η λίμνη Μιντ αποτελεί βασική πηγή νερού για περίπου 25 εκατομμύρια ανθρώπους στην Αριζόνα, τη Νεβάδα, την Καλιφόρνια και τμήματα του Μεξικού. Το νερό της χρησιμοποιείται για ύδρευση, γεωργία, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και για τη διατήρηση ολόκληρου του οικοσυστήματος της περιοχής.

Μια συμφωνία 65 εκατομμυρίων δολαρίων για κάθε σταγόνα που μένει πίσω

Μια σημαντική ανάσα ήρθε από τη Metropolitan Water District of Southern California, τον μεγαλύτερο πάροχο επεξεργασμένου νερού στις ΗΠΑ, ο οποίος εξυπηρετεί περίπου 19 εκατομμύρια ανθρώπους. Η υπηρεσία ανακοίνωσε ότι θα αφήσει φέτος στον ταμιευτήρα τεράστιες ποσότητες νερού που διαφορετικά θα χρησιμοποιούνταν, προκειμένου να ενισχυθεί η στάθμη της Λίμνης Μιντ. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε περίπου 1 δισεκατομμύριο λίτρα νερού, τα οποία θα παραμείνουν στη λίμνη για να περιοριστούν οι επιπτώσεις της ιστορικής ξηρασίας που πλήττει τη λεκάνη του ποταμού Κολοράντο.

«Είμαστε ευγνώμονες που μπορούμε φέτος να βοηθήσουμε στη μείωση των επιπτώσεων της ξηρασίας στο σύστημα του ποταμού Κολοράντο, καθώς αντιμετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της Metropolitan, Σιβάτζι Ντεσμούκ. Η απόφαση δεν γίνεται χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα καθώς το Γραφείο Ανάκτησης των ΗΠΑ θα καταβάλει στη Metropolitan έως και 65 εκατομμύρια δολάρια, πληρώνοντας για το νερό που η υπηρεσία επιλέγει να μην αντλήσει από τη λίμνη. Η συμφωνία θεωρείται μια προσπάθεια να κερδηθεί πολύτιμος χρόνος, καθώς η κατάσταση της λίμνης Μιντ παραμένει κρίσιμη.

Ο φόβος της «νεκρής πισίνας»

Η μεγαλύτερη ανησυχία είναι η πιθανότητα η λίμνη να φτάσει στο λεγόμενο επίπεδο «dead pool» («νεκρή πισίνα»). Πρόκειται για το σημείο όπου η στάθμη του νερού πέφτει τόσο χαμηλά ώστε το νερό δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει τη φυσική του ροή προς τα κατάντη.

Σε μια τέτοια περίπτωση, οι συνέπειες θα ήταν σοβαρές:

οι υποδομές άντλησης πόσιμου νερού θα αντιμετώπιζαν προβλήματα,

η παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας θα σταματούσε,

η γεωργία θα δεχόταν ισχυρό πλήγμα,

πολλά είδη φυτών και ζώων θα δυσκολεύονταν να επιβιώσουν.

Προς το παρόν, τα πιο απαισιόδοξα μοντέλα δεν προβλέπουν άμεση άφιξη σε αυτό το σημείο, όμως η συνεχής πτώση της στάθμης προκαλεί ανησυχία.

Η μάχη με την ξηρασία χρειάζεται περισσότερα από προσωρινές λύσεις

Οι αρμόδιες αρχές υπογραμμίζουν ότι η διατήρηση νερού στη λίμνη Μιντ αποτελεί μόνο μια προσωρινή ανάσα και όχι οριστική λύση. Η περιοχή αντιμετωπίζει μια παρατεταμένη «ξηρασία» και οι ειδικοί επισημαίνουν πως απαιτούνται μακροπρόθεσμες αλλαγές στη χρήση και διαχείριση του νερού. «Αν όλοι δεσμευτούμε να μειώσουμε τη χρήση μας, μπορούμε να αποφύγουμε βαθύτερες περικοπές και να δημιουργήσουμε μια αλλαγή που θα ωφελήσει τις επόμενες γενιές», ανέφερε ο Ντεσμούκ.

Η εικόνα της λίμνης Μιντ αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την κρίση. Η λευκή ζώνη που φαίνεται στα βράχια γύρω από τη λίμνη, γνωστή ως «δαχτυλίδι της μπανιέρας», δημιουργήθηκε από ορυκτά όπως το ανθρακικό ασβέστιο. Τα σημάδια αυτά έμειναν όταν η στάθμη του νερού υποχώρησε, αποκαλύπτοντας τα σημεία όπου κάποτε έφτανε η λίμνη. Η μεγαλύτερη δεξαμενή νερού των ΗΠΑ δίνει πλέον μια μάχη επιβίωσης, με κάθε λίτρο να αποκτά μεγαλύτερη αξία από ποτέ.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ