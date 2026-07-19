Πέγκυ Ζήνα: Με τη φανέλα της Αργεντινής πριν τον τελικό του Μουντιάλ – «Θα σκίσουμε»

Η τραγουδίστρια εξέφρασε τη στήριξή της στην ομάδα του Μέσι λίγο πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση με την Ισπανία.

Τη στήριξή της στην εθνική ομάδα της Αργεντινής έδειξε η Πέγκυ Ζήνα, λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Η τραγουδίστρια, γνωστή για την αγάπη της προς το ποδόσφαιρο και την ομάδα της «αλμπισελέστε», φωτογραφήθηκε φορώντας τη φανέλα της Αργεντινής και μοιράστηκε το στιγμιότυπο με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από τα stories του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram.

Στη φωτογραφία, η Πέγκυ Ζήνα εμφανίζεται χαμογελαστή, φορώντας τα χρώματα της ομάδας, θέλοντας να μεταφέρει το μήνυμα συμπαράστασης προς τους ποδοσφαιριστές λίγο πριν από τη σημαντική αναμέτρηση. Η τραγουδίστρια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τον τελικό και ευχήθηκε καλή επιτυχία στην Αργεντινή, η οποία διεκδικούσε ακόμη μία μεγάλη διάκριση στην ιστορία της.

Μάλιστα, συνόδευσε την ανάρτησή της με το χαρακτηριστικό μήνυμα: «Θα σκίσουμε. Καλή επιτυχία Αργεντινή», εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την αισιοδοξία της για την έκβαση του αγώνα.

Η ανάρτηση της Πέγκυς Ζήνα έγινε λίγο πριν από τη σέντρα του τελικού, με την ίδια να παίρνει θέση υπέρ της ομάδας του Λιονέλ Μέσι και να μοιράζεται τη χαρά και την αγωνία της στιγμής με τους ακολούθους της. Το στιγμιότυπο προκάλεσε το ενδιαφέρον των θαυμαστών της, που σχολίασαν τη διάθεσή της να στηρίξει ανοιχτά την αγαπημένη της ομάδα.

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