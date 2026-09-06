Γέννησε η Νάταλι Πόρτμαν - Η ηθοποιός έγινε μητέρα για τρίτη φορά

Η Νάταλι Πόρτμαν υποδέχθηκε το νέο μέλος της οικογένειάς της στο Παρίσι, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Τανγκί Ντεστάμπλ.

Το 2026 βρίσκει τη Νάταλι Πόρτμαν να ζει μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής της, καθώς έγινε για τρίτη φορά μητέρα. Σύμφωνα με το People, η 45χρονη ηθοποιός υποδέχθηκε το νέο μέλος της οικογένειάς της στο Παρίσι τον περασμένο μήνα, μαζί με τον σύντροφό της, Τανγκί Ντεστάμπλ.

Να σημειωθεί, πως πρόκειται για το πρώτο παιδί του ζευγαριού. Η Νάταλι Πόρτμαν έχει ακόμα δύο παιδιά από τον προηγούμενο γάμο της με τον σκηνοθέτη και χορογράφο Μπενζαμέν Μιλπιέ: τον 15χρονο Άλεφ και την 9χρονη Αμαλία.

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