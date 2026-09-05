Άντριου Γκάρφιλντ: «Είμαι εθισμένος, έχω κρυφό Instagram»

Ο Άντριου Γκάρφιλντ έκανε μια αποκάλυψη, μιας και αναφέρθηκε στον κρυφό Instagram λογαριασμό του. Μάλιστα δεν είναι καθόλου περήφανος γι’ αυτό.

Μπορεί να μην έχει δημόσιο λογαριασμό στα social media, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ο Άντριου Γκάρφιλντ έχει καταφέρει να μείνει μακριά από το Instagram. Ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε ότι διατηρεί έναν κρυφό λογαριασμό στην πλατφόρμα και, όπως παραδέχεται ο ίδιος, έχει εθιστεί στη χρήση του.

Σε συνέντευξή του στο Variety, ο Άντριου Γκάρφιλντ μίλησε ανοιχτά για τον χρόνο που περνά στο κινητό του και δεν έκρυψε ότι τα πράγματα έχουν ξεφύγει λίγο. «Είμαι εξίσου εθισμένος με οποιονδήποτε άλλον», είπε, αναφερόμενος στη χρήση του Instagram. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, οι ειδοποιήσεις που λαμβάνει για τον χρόνο που περνά μπροστά στην οθόνη του τον τρομάζουν. «Είναι σαν να έχω χαρίσει όλες αυτές τις ώρες στο τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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