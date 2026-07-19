Η Tesla λάνσαρε το πρώτο της παιδικό ποδήλατο: Εξαντλήθηκε σε λίγες ώρες (vid)

Αντίθετα με κάθε πρόβλεψη, το πρώτο ποδήλατο της Tesla δεν είναι ηλεκτρικό, δεν διαθέτει πεντάλ και απευθύνεται σε μικρά παιδιά, σημειώνοντας τεράστια εμπορική επιτυχία.

Κόντρα σε όλες τις προγνώσεις, το πρώτο ποδήλατο της Tesla δεν είναι ηλεκτρικό. Επιπλέον, δεν διαθέτει καν πεντάλ. Ο λόγος είναι ότι πρόκειται για ένα ποδήλατο ισορροπίας για παιδιά, δηλαδή το πρώτο ποδήλατο που πρέπει να χρησιμοποιεί ένα παιδί πριν ξεκινήσει την κανονική ποδηλασία.

Με έναν κάπως φουτουριστικό σχεδιασμό που ποντάρει στον μινιμαλισμό, η κυκλοφορία του αποκαλούμενου «Balance Bike for Kids» της Tesla σημείωσε απόλυτη επιτυχία, καθώς εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες.

Σε προσιτή τιμή... για Tesla

Με τιμή στα 225 δολάρια (περίπου 200 ευρώ, αυτή τη στιγμή είναι απαραίτητο να εγγραφεί κανείς σε λίστα αναμονής για να το αποκτήσει. Αυτό το μοντέλο συνιστάται για παιδιά ηλικίας μεταξύ 2 και 5 ετών, με μέγιστο βάρος κάτω από 35 κιλά.

Αν και η καρτέλα του προϊόντος δεν διευκρινίζει το ακριβές βάρος του, πρόκειται για ένα πολύ ελαφρύ ποδήλατο, καθώς ο σκελετός σε σχήμα Τ είναι κατασκευασμένος από μαγνήσιο, γεγονός που το καθιστά περίπου 33% ελαφρύτερο από έναν σκελετό αλουμινίου και ελάχιστα πιο βαρύ από έναν σκελετό άνθρακα (το ελαφρύτερο υλικό που υπάρχει για την κατασκευή σκελετών).

Τι είναι το ποδήλατο ισορροπίας;

Αν και πολλά παιδιά μαθαίνουν να κάνουν ποδήλατο με ένα κανονικό ποδήλατο με βοηθητικές ρόδες, το ιδανικό είναι να ξεκινούν πρώτα με ένα ποδήλατο ισορροπίας. Δεν διαθέτει ούτε βοηθητικές ρόδες, ούτε πεντάλ, ούτε κανένα άλλο σύστημα, επομένως, μπροστά σε οποιονδήποτε πιθανό κίνδυνο, το παιδί πρέπει απλώς να πατήσει τα πόδια του στο έδαφος, κάτι που είναι εφικτό χάρη στον χαμηλότερο σχεδιασμό του σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο ποδήλατο.

Αυτά τα ποδήλατα συνιστώνται από την ηλικία των 18-24 μηνών, σε αντίθεση με τα κανονικά ποδήλατα με βοηθητικές ρόδες που προτείνονται για ηλικίες άνω των 3 ετών. Όταν ένα παιδί μάθει να το χρησιμοποιεί, η μετάβαση σε ένα ποδήλατο με πεντάλ γίνεται πολύ γρήγορα και εύκολα, καθώς την πρώτη φορά που θα ανέβει σε αυτό δεν χρειάζεται πλέον να ανησυχεί για το πιο δύσκολο κομμάτι, που δεν είναι άλλο από το να διατηρήσει την ισορροπία του.

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