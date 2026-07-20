Laser Moses 2: Η πιο σύγχρονη και αποτελεσματική λύση για τον προστάτη

Η είσοδος του συστήματος Laser Moses 2 στην Κλινική Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Λιθίασης και Προστάτου του ιατρού Παναγιώτη Βεβελογιάννη έχει ήδη σηματοδοτήσει μια νέα εποχή στη σύγχρονη Ουρολογία, αλλάζοντας ριζικά τα δεδομένα στην αντιμετώπιση της Καλοήθους Υπερπλασίας του Προστάτη (ΚΥΠ).

Η τεχνολογία Moses 2 βασίζεται σε ένα επαναστατικό σύστημα διαμόρφωσης παλμού, το οποίο επιτρέπει την εκτέλεση της επέμβασης υπό συνθήκες «κενού». Το πρώτο κύμα παλμού δημιουργεί έναν θύλακο αέρα μέσα στο υδάτινο περιβάλλον, διαχωρίζοντας το σημείο δράσης και επιτρέποντας στη δεύτερη φάση του παλμού να στοχεύσει με απόλυτη ακρίβεια τον ιστό, χωρίς σκεδάσεις ή απώλειες ενέργειας. Η διαδικασία αυτή επιτυγχάνει ελάχιστη θερμική επιβάρυνση, απόλυτο έλεγχο και αυξημένη ασφάλεια για τον ασθενή.

Η νέα μέθοδος, γνωστή ως MoLEP (Moses Laser Enucleation of the Prostate), έχει ήδη καθιερωθεί ως ο «χρυσός κανόνας» στις κατευθυντήριες γραμμές της Αμερικανικής Ουρολογικής Εταιρείας. Στην Κλινική του ιατρού Βεβελογιάννη, η MoLEP εφαρμόζεται με εξαιρετικά αποτελέσματα σε μεγάλο αριθμό ασθενών, προσφέροντας 20% ταχύτερο χρόνο επέμβασης, 40% βελτιωμένη αιμόσταση και μηδενική απώλεια αίματος. Το 90% των ασθενών εξέρχεται αυθημερόν, πολλές φορές χωρίς καθετήρα, ενώ η μετεγχειρητική πορεία είναι ομαλή, σύντομη και χωρίς επιπλοκές.

Η τεχνική δεν απαιτεί διακοπή αντιπηκτικής αγωγής και εξασφαλίζει πλήρη αφαίρεση του υπερπλαστικού ιστού, ακόμη και σε αδένες άνω των 350 κυβικών εκατοστών, εξαλείφοντας την ανάγκη μελλοντικών επανεπεμβάσεων. Επιπλέον, ο ασθενής διατηρεί ακέραιες τις ανδρικές του λειτουργίες, στοιχείο που αναδεικνύει τη βιολογική φιλικότητα της μεθόδου.

Διεθνής διάκριση και πρωτοπορία

Η διεθνής επιστημονική αναγνώριση ήρθε μέσα από το κορυφαίο Cancers Journal, το οποίο δημοσίευσε τα αποτελέσματα της Κλινικής σε μελέτη άνω των 1.000 περιστατικών –τη μεγαλύτερη βιβλιογραφικά στον κόσμο– επιβεβαιώνοντας την HoLEP/MoLEP ως την πλέον αποτελεσματική και ασφαλή μέθοδο για την ΚΥΠ. Η επιτυχία αυτή καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο της Ελληνικής Ιατρικής Έρευνας και τη διεθνή καταξίωση του έργου της Κλινικής Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Λιθίασης και Προστάτου του Ομίλου Μητέρα-Υγεία. Ο ιατρός Βεβελογιάννης υπογραμμίζει ότι η επιλογή της σωστής, τεκμηριωμένης θεραπείας, σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, αποτελεί το κλειδί για ασφαλή και μόνιμα αποτελέσματα.

Η MoLEP, με τη χρήση της τεχνολογίας Moses 2, αναδεικνύει την Κλινική σε Κέντρο Αναφοράς για τη σύγχρονη Ελληνική Ουρολογία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόοδο της επιστήμης και προσφέροντας στους ασθενείς οριστική, ασφαλή και ελάχιστα επεμβατική λύση για την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη.

Ο Παναγιώτης Βεβελογιάννης είναι Χειρουργός Ουρολόγος γεννημένος στο New Jersey Η.Π.Α , απόφοιτος Κολλεγίου Αθηνών , κάτοχος BSc in Biochemistry από το University of Minnessota USA , απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Αθηνών και ειδικευμένος στο Αντικαρκινικό Ινστιτούτο Μεταξά και στο New Jersey University Hospital USA .

Είναι πρωτοπόρος στην Ελλάδα στην υιοθέτηση της ελάχιστα παρεμβατικής μεθόδου ατμού για τον προστάτη και αποκλειστικά πιστοποιημένος από την Boston Scientific Αμερικής από την άνοιξη του 2020 για την εκτέλεση της μεθόδου στην Αθήνα

διαχειριζόμενος την μεγαλύτερη σειρά ασθενών σε αυτόν τον τομέα .

Εχει συμβάλει στην καθιέρωση του Holmium Laser για την θεραπεία του προστάτη εφαρμόζοντας πρώτος από πενταετίας την μέθοδο ενδοσκοπικής εκπυρήνισης του προστάτη HoLEP ως επέμβαση εκλογής στην Αθήνα , έχοντας ξεπεράσει τις 2000 επιτυχημένες τέτοιες επεμβάσεις στην Κλινική του .

Βραβεύθηκε πρόσφατα από το Cancers Journal για την εισαγωγή της Laser τεχνολογίας διαμόρφωσης παλμού Moses στην Ελλάδα και την εξέλιξη της εκπυρήνισης στην τεχνολογικά υπέρτερη MoLEP σε μια μοναδική στην διεθνή βιβλιογραφία μελέτη επι εκατοντάδων περιστατικών η οποία αποτελεί σύμβουλο πλέον στην Ουρολογική κοινότητα για το θέμα της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη .

Επίσης έχει καθιερώσει την Laser ενδοσκοπική θεραπεία των λίθων νεφρού με την υποβοήθηση του συστήματος Moses , διενεργώντας τις πρωτοποριακές ελάχιστα επεμβατικές λιθοτριψίες ECIRS και RIRS υποδεχόμενος έναν μεγάλο όγκο ασθενών από όλη την επικράτεια με κοραλλιοειδή λιθίαση του νεφρού .

Είναι μέλος της Ελληνοαμερικανικής Ιατρικής Εταιρείας , της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας , της επιτροπής Διαφήμισης και Δεοντολογίας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών , του International College of Surgeons και του Hellenic Medical Society of New York ( KRIKOS )

Από τον Μάϊο 2022 είναι Διευθυντής Κλινικής Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Προστάτη και Λιθίασης , Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ , Ομιλος HHG .