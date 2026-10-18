Ο πιο στοιχειωμένος δρόμος στον κόσμο: «Φαντάσματα εμφανίστηκαν σε τρομακτικές μορφές»

Ένας δρόμος στο Νιου Τζέρσεϊ έχει αποκτήσει παγκόσμια φήμη για τις ιστορίες με φαντάσματα, μυστηριώδη φώτα και οχήματα που εξαφανίζονται μέσα στη νύχτα

Μια διαδρομή στην εξοχή του Νιου Τζέρσεϊ μπορεί να μοιάζει με μια ήσυχη επιλογή για τους οδηγούς, όμως το Clinton Road έχει αποκτήσει μια εντελώς διαφορετική φήμη. Ο δρόμος, μήκους περίπου 16 χιλιομέτρων, βρίσκεται στο West Milford, στην κομητεία Passaic, κοντά στη Νέα Υόρκη, και έχει συνδεθεί με ιστορίες για ανεξήγητα https://www.gazzetta.gr/tag/nea-yorki

Σύμφωνα με δημοσίευμα της MARCA, το Clinton Road κατέλαβε την πρώτη θέση σε διεθνή κατάταξη με τους πιο στοιχειωμένους δρόμους του κόσμου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Η κατάταξη αποδίδεται στην εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων Sixt, ενώ η φήμη του δρόμου βασίζεται κυρίως σε τοπικούς θρύλους και αφηγήσεις που διαδίδονται εδώ και γενιές.

Η αναφορά του 1905 και οι ιστορίες για τα φαντάσματα

Η φήμη της περιοχής δεν είναι καινούργια. Το 1905, ο συγγραφέας J. Percy Crayon περιέγραψε την ευρύτερη περιοχή ως ένα μέρος όπου υποτίθεται ότι κυκλοφορούσαν ληστές, μάγισσες και φαντάσματα που εμφανίζονταν με τρομακτικές μορφές. Περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα, το Clinton Road εξακολουθεί να προσελκύει το ενδιαφέρον όσων ασχολούνται με το παραφυσικό.

Μία από τις πιο γνωστές ιστορίες αφορά το λεγόμενο «Ghost Boy», δηλαδή το «Αγόρι-Φάντασμα», που σύμφωνα με τον τοπικό θρύλο στοιχειώνει μια γέφυρα κατά μήκος του δρόμου. Ο θρύλος υποστηρίζει ότι όποιος ρίξει ένα νόμισμα στο νερό κάτω από τη γέφυρα θα το δει να επιστρέφει με τη βοήθεια του φαντάσματος. Σύμφωνα με τις σχετικές αφηγήσεις, επισκέπτες εξακολουθούν να αφήνουν νομίσματα στο ρέμα κοντά στη στροφή που είναι γνωστή ως Dead Man's Curve, διατηρώντας ζωντανή την ιστορία.

Τα μυστηριώδη φώτα και τα αυτοκίνητα που εξαφανίζονται

Οι ιστορίες που συνοδεύουν το Clinton Road δεν περιορίζονται στο «Αγόρι-Φάντασμα». Άλλες αφηγήσεις κάνουν λόγο για μυστηριώδη φώτα που εμφανίζονται ανάμεσα στα δέντρα μετά τη δύση του ηλίου. Τα λεγόμενα «φώτα-φαντάσματα» περιγράφονται ως φωτεινές σφαίρες ή ανεξήγητες λάμψεις που μοιάζουν να αιωρούνται και, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, να περιβάλλουν οδηγούς οι οποίοι διασχίζουν μόνοι τους τον απομονωμένο δρόμο.

Παράλληλα, υπάρχουν ιστορίες για οχήματα που εμφανίζονται ξαφνικά και στη συνέχεια χάνονται στο σκοτάδι. Ανάμεσά τους αναφέρονται ένα μαύρο Chevrolet Camaro και ένα παλιό αγροτικό φορτηγό. Σύμφωνα με τους σχετικούς θρύλους, οι οδηγοί βλέπουν τα οχήματα στον καθρέφτη τους, προτού αυτά εξαφανιστούν χωρίς εξήγηση. Οι ιστορίες αυτές έχουν συμβάλει στη φήμη του Clinton Road ως ενός από τους πιο ανατριχιαστικούς δρόμους των ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να αποτελούν απόδειξη υπερφυσικών φαινομένων.

Το Clinton Road δεν είναι το μοναδικό μέρος στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχει συνδεθεί με ιστορίες για φαντάσματα. Η φυτεία Myrtles Plantation, κοντά στο St. Francisville της Λουιζιάνα, αναφέρεται συχνά ως ένα από τα πιο στοιχειωμένα σπίτια της χώρας. Το κτήμα χτίστηκε το 1796 και συνδέεται με την ιστορία του αμερικανικού Νότου, συμπεριλαμβανομένης της εποχής της δουλείας. Η αρχιτεκτονική του, η ιστορία του και οι θρύλοι για ανθρώπους που έζησαν εκεί έχουν προσελκύσει επισκέπτες και όσους ενδιαφέρονται για ανεξήγητα περιστατικά.

Μία από τις πιο γνωστές ιστορίες αφορά την Chloe, μια σκλαβωμένη γυναίκα που, σύμφωνα με τον θρύλο, φορούσε πράσινο τουρμπάνι για να καλύπτει ένα τραυματισμένο αυτί. Η αφήγηση υποστηρίζει ότι δηλητηρίασε ένα κέικ με φύλλα πικροδάφνης, με αποτέλεσμα να πεθάνουν μέλη της οικογένειας Woodruff. Σύμφωνα με την ίδια ιστορία, η Chloe δολοφονήθηκε στη συνέχεια από άλλους σκλαβωμένους ανθρώπους. Έκτοτε, ορισμένοι επισκέπτες έχουν αναφέρει ότι είδαν στους χώρους του κτήματος μια γυναίκα που της έμοιαζε. Ωστόσο, δεν υπάρχουν αξιόπιστα ιστορικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν αυτή την αφήγηση.

Ένας ακόμη θρύλος συνδέεται με τον William Winter, ιδιοκτήτη της φυτείας, ο οποίος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε το 1871. Σύμφωνα με τις τοπικές αφηγήσεις, μετά τον τραυματισμό του κατάφερε να φτάσει μέχρι το σπίτι, όπου κατέρρευσε στη σκάλα. Έκτοτε, έχουν αναφερθεί περίεργοι θόρυβοι και βήματα στο σημείο. Οι ιστορίες γύρω από το Myrtles Plantation, όπως και εκείνες για το Clinton Road, εξακολουθούν να τροφοδοτούν το ενδιαφέρον των επισκεπτών για τα φαινόμενα που δεν έχουν εξήγηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι θρύλοι έχουν επιβεβαιωθεί.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ