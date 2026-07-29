Πέθανε στα 33 του ο αγαπημένος γίγαντας της Γκάνα: «Όλοι ήξεραν πόσο γενναιόδωρος και ευγενικός ήταν»

Η Γκάνα θρηνεί για τον ψηλότερο άνθρωπο της, έναν «γενναιόδωρο και δημοφιλή γίγαντα».

Ο θάνατος του Σουλεμάνα Αμπντούλ Σαμέντ, του ψηλότερου άνδρα της Γκάνας, προκάλεσε θλίψη στην αφρικανική χώρα, ειδικά στο βόρειο τμήμα της, όπου το ύψος του τον είχε κάνει τοπική διασημότητα.

Ο 33χρονος πέθανε σε νοσοκομείο τη Δευτέρα στην πόλη Ταμάλε, περίπου 160 χιλιόμετρα νότια του χωριού του, Γκαμπάγκα, όπου είχε εισαχθεί επειδή μολύνθηκαν πληγές στα πόδια του.

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