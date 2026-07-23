Τζένιφερ Γκάρνερ: Τα παιδιά της την αποκαλούν «γριά» και, όσο περίεργο κι αν ακούγεται, η ίδια το λατρεύει

Η Τζένιφερ Γκάρνερ είναι μια κατηγορία μόνη της.

Η Τζένιφερ Γκάνερ απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι διαθέτει χιούμορ, αυτοσαρκασμό και μια μοναδική σχέση με τα παιδιά της. Η ηθοποιός αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της, πως τα τρία παιδιά της έχουν βρει ένα ιδιαίτερο παρατσούκλι για εκείνη - το οποίο δε δίστασε να μοιραστεί: τη φωνάζουν «γριά» (crone) – και, όσο περίεργο κι αν ακούγεται, η ίδια το θεωρεί πλέον κομπλιμέντο. Απίθανη.

Ειδικότερα, σε κοινή συνέντευξη που παραχώρησε με τη Κλοέ Σεβινί για το περιοδικό Elle, η Τζένιφερ Γκάρνερ αναφέρθηκε στην καθημερινότητα με τα παιδιά της, αποκαλύπτοντας τον κοινό κώδικα επικοινωνίας τους. Μπορεί κάποιους άλλους να τους ενοχλούσε αυτός ο χαρακτηρισμός, όμως η ηθοποιός πραγματικά το απολαμβάνει.

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