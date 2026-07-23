Η Χάιντι Κλουμ ποζάρει τοπλες στην παραλία, τρώγοντας τα πατατάκια της

Αν κάποιος μπορούσε να πάει το μάρκετινγκ σε άλλο επίπεδο, αυτή είναι σίγουρα η Χάιντι Κλουμ.

Η Χάιντι Κλουμ λατρεύει το καλοκαίρι και μας το δείχνει με κάθε ευκαιρία. Κάθε χρόνο τέτοια περίοδο, ο προσωπικός λογαριασμός της στο IG «πλημμυρίζει» με φωτογραφίες και βίντεο από τις διακοπές της κι αν πούμε πως δεν ζηλεύουμε καθόλου, θα ‘ναι ψέμα. Μετά το τέλος των επαγγελματικών υποχρεώσεων από το «Project Runway», το μοντέλο ξεκίνησε τις διακοπές του, όπως ανακοίνωσε μέσω από τα social media.

Ειδικότερα, η Χάιντι Κλουμ δημοσίευσε στο προφίλ της δύο βίντεο, στα οποία ποζάρει topless: στο πρώτο μπαίνει στη θάλασσα, κρατώντας στην αγκαλιά της τον σκύλο της, ενώ στο δεύτερο κάθεται στην άμμο και τρώει αμέριμνη τα πατατάκια της. Οι αναρτήσεις της, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσαν αίσθηση στους followers της, με τα likes να είναι χιλιάδες.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr