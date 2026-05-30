Έχουμε 2026 αλλά το Νεπάλ ζει ήδη στο 2083: Η χώρα που έχει άλλο ημερολόγιο και ώρα με 45 λεπτά διαφορά

Το Νεπάλ έχει δικό του ημερολόγιο, δική του ώρα και έναν τρόπο να ξεχωρίζει από όλο τον κόσμο.

Υπάρχουν χώρες που ξεχωρίζουν για τα βουνά τους, την ιστορία τους ή τα τοπία τους. Και υπάρχει το Νεπάλ, που εκτός από το Έβερεστ και τα Ιμαλάια, έχει και έναν δικό του τρόπο να μετρά τον χρόνο. Την ώρα που ο περισσότερος κόσμος ζει ημερολογιακά στο 2026, η χώρα έχει ήδη μπει στο έτος 2083, σύμφωνα με το ημερολόγιο Bikram Sambat, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως στην καθημερινή ζωή, στις δημόσιες υπηρεσίες και στις τοπικές γιορτές.

Το νέο έτος 2083 ξεκίνησε στις 14 Απριλίου 2026, την πρώτη ημέρα του μήνα Baisakh. Για έναν επισκέπτη, η εικόνα μπορεί να μοιάζει σχεδόν σουρεαλιστική: να βλέπει σε ανακοινώσεις, ημερολόγια ή επίσημα έγγραφα μια χρονολογία που δείχνει 57 χρόνια μπροστά. Στην πραγματικότητα, όμως, δεν υπάρχει τίποτα μεταφυσικό. Απλώς το Νεπάλ χρησιμοποιεί διαφορετικό σύστημα χρονολόγησης από το Γρηγοριανό ημερολόγιο, που έχει επικρατήσει στις περισσότερες διεθνείς συναλλαγές.

Δεν είναι το μέλλον, είναι άλλος τρόπος μέτρησης

Το Bikram Sambat δεν αντικαθιστά πλήρως το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Τα δύο συστήματα συνυπάρχουν. Στις διεθνείς πτήσεις, στις διπλωματικές σχέσεις, στα ταξιδιωτικά έγγραφα και στις επαφές με το εξωτερικό, χρησιμοποιούνται οι γνωστές ημερομηνίες του 2026. Στην εσωτερική ζωή της χώρας, όμως, το 2083 είναι απολύτως κανονικό: μπαίνει σε αργίες, διοικητικά έγγραφα, γιορτές, τοπικά προγράμματα και καθημερινές αναφορές.

Η ιδιαιτερότητα δεν σταματά στο ημερολόγιο. Το Νεπάλ έχει και μία από τις πιο ασυνήθιστες ζώνες ώρας στον κόσμο. Αντί να βρίσκεται σε ακέραιη ώρα ή έστω σε διαφορά μισής ώρας από το UTC, χρησιμοποιεί UTC+5:45. Αυτό σημαίνει ότι όταν στο διεθνές ρολόι είναι 12:00, στο Νεπάλ είναι 17:45. Είναι μάλιστα 15 λεπτά μπροστά από την Ινδία, η οποία χρησιμοποιεί UTC+5:30.

Η σημερινή μορφή της ώρας καθιερώθηκε το 1986 και συνδέεται με την προσπάθεια της χώρας να διατηρήσει τη δική της ταυτότητα, ανάμεσα σε δύο τεράστιους γείτονες, την Ινδία και την Κίνα. Η ώρα του Νεπάλ συνδέεται παραδοσιακά και με την περιοχή του όρους Γκαουρισανκάρ, ανατολικά της Κατμαντού, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη σχέση ανάμεσα στη γεωγραφία, την ιστορία και την εθνική αυτοεικόνα.

Για τους ταξιδιώτες, όλα αυτά μπορεί να προκαλέσουν μικρή σύγχυση. Ένα εισιτήριο, μια τοπική ανακοίνωση ή μια γιορτή μπορεί να εμφανίζεται με ημερομηνία 2083, ενώ η ώρα απαιτεί προσοχή λόγω της διαφοράς των 45 λεπτών. Για τους κατοίκους, όμως, είναι απλώς η κανονικότητα. Ένας τρόπος να οργανώνουν τη ζωή τους με βάση τις δικές τους πολιτιστικές και ιστορικές αναφορές.

