«Μάγκας ή σκλάβος;» Το viral βίντεο με τον σερβιτόρο στην Πάρο που δίχασε το ελληνικό ίντερνετ

Ένα ποτήρι κρασί μέσα στη θάλασσα έγινε αφορμή για μεγάλη αντιπαράθεση στα σόσιαλ και όχι μόνο.

Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει στα social media ένα βίντεο από beach bar της Πάρου, στο οποίο ένας νεαρός σερβιτόρος μπαίνει στη θάλασσα για να σερβίρει κρασί σε λουόμενους που απολαμβάνουν το μπάνιο τους χωρίς να βγουν από το νερό. Το στιγμιότυπο έγινε μέσα σε λίγες ώρες viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και εκατοντάδες σχόλια.

Οι εικόνες ξύπνησαν μνήμες από το καλοκαίρι του 2023 στη Ρόδο, όταν αντίστοιχα βίντεο με εργαζόμενους να μεταφέρουν παραγγελίες μέσα στη θάλασσα είχαν προκαλέσει πανελλαδικές αντιδράσεις και είχαν οδηγήσει ακόμη και σε ελέγχους από την Επιθεώρηση Εργασίας για τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας.

Οι εικόνες που δίχασαν το διαδίκτυο

Στο βίντεο, ο νεαρός σερβιτόρος περπατά μέσα στα ρηχά νερά κρατώντας με προσοχή μια μεγάλη φιάλη ροζέ κρασιού, προκειμένου να γεμίσει τα ποτήρια πελατών που βρίσκονται ήδη μέσα στη θάλασσα. Γύρω του, δεκάδες λουόμενοι συνεχίζουν αμέριμνοι το μπάνιο τους, ενώ η εξυπηρέτηση ολοκληρώνεται κυριολεκτικά μέσα στο νερό.

Η εικόνα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Πολλοί χρήστες των social media έκαναν λόγο για μια πρακτική που ξεπερνά τα όρια της φιλοξενίας και υποβαθμίζει την αξιοπρέπεια του εργαζομένου, υποστηρίζοντας ότι η προσπάθεια εντυπωσιασμού των πελατών δεν μπορεί να δικαιολογεί τέτοιες συνθήκες εργασίας.

Άλλοι, ωστόσο, αντιμετώπισαν το περιστατικό διαφορετικά, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια υπηρεσία που συναντάται σε πολυτελή beach clubs του εξωτερικού και απευθύνεται σε πελάτες που αναζητούν μια διαφορετική εμπειρία.

Η άλλη πλευρά της συζήτησης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια ακόμη άποψη που εκφράστηκε από πολλούς χρήστες αλλά και ανθρώπους που γνωρίζουν τον χώρο της εστίασης και της θερινής σεζόν.

Σύμφωνα με αυτή τη λογική, αρκετοί εποχικοί εργαζόμενοι σε δημοφιλή beach bars αμείβονται ιδιαίτερα καλά, ενώ τα φιλοδωρήματα μπορούν να εκτοξεύσουν το ημερήσιο εισόδημά τους. Όπως υποστηρίζουν, δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις όπου ένας έμπειρος σερβιτόρος καταλήγει να έχει τριψήφιο ημερομίσθιο μαζί με τα tips, γεγονός που -κατά την άποψή τους- τον φέρνει σε οικονομικά καλύτερη θέση από πολλούς εργαζόμενους γραφείου ή άλλους μισθωτούς που εργάζονται όλο τον χρόνο σε μεγάλες πόλεις.

Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι αρκετοί εργαζόμενοι επιλέγουν συνειδητά να προσφέρουν υπηρεσίες που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα, γνωρίζοντας ότι η επιπλέον προσπάθεια μπορεί να ανταμειφθεί με γενναιόδωρα φιλοδωρήματα. Για τον λόγο αυτό, υποστηρίζουν ότι δεν μπορεί κάθε αντίστοιχο περιστατικό να θεωρείται αυτομάτως αποτέλεσμα πίεσης ή εκμετάλλευσης.

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