Ο «Γκάρφιλντ» των βατράχων: Γλυκός, στρουμπουλός και πάντα με ύφος κριτή όμως απειλείται

Ο διάσημος βάτραχος της ερήμου με το μόνιμα «γκρινιάρικο» βλέμμα απειλείται από εξορύξεις και έργα υποδομής, καθώς ο πληθυσμός του μειώνεται.

Αν είστε από αυτούς που περνούν αρκετό χρόνο στο διαδίκτυο, είναι πολύ πιθανό να έχετε συναντήσει τον βάτραχο της ερήμου, που βρίσκεται μόνο σε ένα σημείο της Γης. Αυτά τα μικροσκοπικά, στρουμπουλά αμφίβια έγιναν παγκοσμίως γνωστά χάρη στις χαρακτηριστικές, τσιριχτές φωνές τους και στις αξιολάτρευτες, αλλά κάπως «επικριτικές» εκφράσεις τους.

Πίσω όμως από τα memes και τη δημοφιλία τους κρύβεται μια σοβαρή απειλή για το μέλλον αυτού του μοναδικού είδους. Ο βάτραχος της ερήμου (Breviceps macrops) αποτελεί εξαίρεση στον κόσμο των βατράχων, καθώς έχει προσαρμοστεί να ζει κάτω από την καυτή άμμο μιας ερήμου στη νότια Αφρική, αντί για τα συνηθισμένα υγρά δάση και τους υγροτόπους όπου συναντώνται τα περισσότερα αμφίβια.

Ένα μοναδικό είδος που υπάρχει μόνο σε ένα σημείο της Γης

Ο βάτραχος της ερήμου ζει αποκλειστικά σε μια πολύ περιορισμένη περιοχή στις ακτές της Ναμακουαλάνδης, στη Νότια Αφρική και μέχρι τη Ναμίμπια. Παραμένει θαμμένος μέσα στους αμμόλοφους και βγαίνει στην επιφάνεια μόνο για να αναπαραχθεί και να αναζητήσει τροφή. Με το στρογγυλό σώμα του, τα κοντά άκρα, τα μικρά «φτυαράκια» στα πόδια, τη φωνή που θυμίζει παιχνίδι γάτας και το μόνιμα συνοφρυωμένο ύφος του, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι κέρδισε τις καρδιές ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Η δημοφιλία του, ωστόσο, συνοδεύεται και από νέους κινδύνους. Η καταστροφή του φυσικού του περιβάλλοντος από εξορύξεις διαμαντιών και έργα υποδομών οδήγησε τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) να αλλάξει την κατηγορία κινδύνου του είδους από «Σχεδόν Απειλούμενο» σε «Ευάλωτο» στην Κόκκινη Λίστα. «Χωρίς μέτρα προστασίας, ο πληθυσμός αναμένεται να μειωθεί κατά 20% μέσα στην επόμενη δεκαετία», ανέφερε η IUCN.

Ένας βάτραχος στο μέγεθος marshmallow που διασχίζει την έρημο… με τον δικό του τρόπο

Ο μικρός βάτραχος, περίπου στο μέγεθος ενός ζαχαρωτού marshmallow, μπορεί να διανύσει μέχρι και 38 μέτρα μέσα σε μία νύχτα. Για έναν άνθρωπο, αυτή η απόσταση αντιστοιχεί περίπου σε περπάτημα ενός μιλίου. Τα πόδια του μοιάζουν με μικρά κουπιά και η κίνησή του θυμίζει περισσότερο βάδισμα παρά άλμα. «Σχεδόν περπατάει στην άμμο σαν ένα από εκείνα τα κουρδιστά παιχνίδια βατράχων που κολυμπούν», δήλωσε η Σάρα Γουόλς, βοηθός παραγωγός της Μονάδας Φυσικής Ιστορίας των BBC Studios, όταν ο βάτραχος εμφανίστηκε στη σειρά A Perfect Planet το 2024.

Όπως πρόσθεσε, αυτά τα πλάσματα δείχνουν απίστευτη υπομονή, περιμένουν τις ομιχλώδεις νύχτες που μπορούν να τους προσφέρουν υγρασία, φωνάζουν για να βρουν ταίρι και ελπίζουν να έχουν επιτυχία. Ο βιότοπος του βάτραχου της ερήμου έχει πλάτος μόλις 10 χιλιόμετρα, γεγονός που κάνει ολόκληρο τον πληθυσμό του ιδιαίτερα ευάλωτο στην απώλεια οικοτόπων και στις περιβαλλοντικές αλλαγές. Η IUCN επισημαίνει ότι μία από τις μεγαλύτερες απειλές είναι ένα έργο πράσινου υδρογόνου, το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει περίπου το ένα τρίτο της περιοχής εξάπλωσής του στη Νότια Αφρική και τα δύο τρίτα στη Ναμίμπια.

Η δημοφιλία του μπορεί να γίνει και παγίδα

Η διαδικτυακή του φήμη ίσως βοήθησε να γίνει γνωστή η ανάγκη προστασίας του, όμως δημιούργησε και έναν ακόμη κίνδυνο, το ενδιαφέρον συλλεκτών για το εμπόριο κατοικίδιων. Παρότι είναι εξαιρετικά χαριτωμένος, ο βάτραχος της ερήμου έχει εξελιχθεί για να επιβιώνει σε ένα πολύ συγκεκριμένο περιβάλλον και η καλύτερη επιλογή είναι να παραμείνει εκεί όπου ανήκει.

«Ανάμεσα σε όλους τους βατράχους του κόσμου, αυτός έχει μια πραγματικά μοναδική βιολογία αναπαραγωγής, ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά και ξεχωριστή μορφολογία», δήλωσε ο Λούις ντου Πρεζ από την Ομάδα Έρευνας για τη Διατήρηση των Αφρικανικών Αμφιβίων και το Πανεπιστήμιο North-West. «Δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον κόσμο».

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