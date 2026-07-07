Η Tianwen-2 κατέγραψε για πρώτη φορά τον μυστηριώδη ημιδορυφόρο της Γης: Το δείγμα που ίσως αποκαλύψει τη σχέση του με τη Σελήνη

Η κινεζική Tianwen-2 έφτασε στον ημιδορυφόρο Kamoʻoalewa και ετοιμάζεται να συλλέξει δείγματα που ίσως αποκαλύψουν αν το μικρό σώμα προέρχεται από τη Σελήνη.

Η κινεζική διαστημική αποστολή Tianwen-2 έφτασε στον Kamoʻoalewa, έναν από τους λεγόμενους «ημιδορυφόρους» της Γης, ο οποίος βρίσκεται συνήθως σε απόσταση 38 έως 100 φορές μεγαλύτερη από εκείνη της Σελήνης. Αν και το αντικείμενο είναι γνωστό εδώ και περίπου μία δεκαετία, η αποστολή κατέγραψε πλέον τις πρώτες κοντινές εικόνες του, από απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων.

Με εκτιμώμενη διάμετρο μόλις 16 έως 20 μέτρα, ο Kamoʻoalewa είναι το μικρότερο ουράνιο σώμα που έχει προσεγγίσει ποτέ διαστημόπλοιο. Θεωρείται επίσης ο πιο σταθερός από τους γνωστούς ημιδορυφόρους της Γης, καθώς συνοδεύει τον πλανήτη μας εδώ και περίπου έναν αιώνα και αναμένεται να συνεχίσει να το κάνει για πολλούς ακόμη.

Τι είναι ένας ημιδορυφόρος

Παρότι από τη σκοπιά της Γης φαίνεται να περιφέρεται γύρω της, ο Kamoʻoalewa δεν είναι πραγματικός φυσικός δορυφόρος. Η απόστασή του είναι υπερβολικά μεγάλη ώστε να κυριαρχείται από τη βαρυτική έλξη της Γης.

Στην πραγματικότητα, περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο με σχεδόν τον ίδιο ρυθμό με τη Γη και, λόγω της τροχιάς του, φαίνεται σαν να τη συνοδεύει. Έτσι διαφέρει ουσιαστικά από τη Σελήνη, η οποία είναι βαρυτικά δεσμευμένη στον πλανήτη μας.

Ίσως πρόκειται για κομμάτι της Σελήνης

Επιστημονικές μελέτες έχουν προτείνει ότι ο Kamoʻoalewa μπορεί να αποτελεί θραύσμα που εκτινάχθηκε από την επιφάνεια της Σελήνης ύστερα από μεγάλη πρόσκρουση. Η υπόθεση αυτή βασίζεται σε φασματοσκοπικές παρατηρήσεις και ενισχύεται από προσομοιώσεις της δυναμικής του αντικειμένου και των κρατήρων πρόσκρουσης.

Αν επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει πληθυσμός κοντινών στη Γη αστεροειδών με σεληνιακή προέλευση, οι επιστήμονες θα αποκτήσουν πολύτιμες πληροφορίες για τον σχηματισμό των κρατήρων στη Σελήνη, την εξέλιξη των κοντινών στη Γη αντικειμένων και τη βελτίωση των μοντέλων που χρησιμοποιούνται τόσο στην πλανητική άμυνα όσο και στη χρονολόγηση της σεληνιακής επιφάνειας.

Η συλλογή δειγμάτων

Τους επόμενους μήνες η Tianwen-2 θα πλησιάσει ακόμη περισσότερο τον Kamoʻoalewa για να συλλέξει δείγματα από την επιφάνειά του.

Η αποστολή θα χρησιμοποιήσει δύο διαφορετικές τεχνικές. Η πρώτη είναι η μέθοδος «touch-and-go», η οποία έχει ήδη εφαρμοστεί στις αποστολές OSIRIS-REx και Hayabusa2. Η δεύτερη είναι η μέθοδος «anchor-and-attach», κατά την οποία το σκάφος αγκυρώνεται στην επιφάνεια πριν από τη συλλογή υλικού, μια τεχνική που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ξανά σε αστεροειδή.

Επιστροφή στη Γη και συνέχεια της αποστολής

Η Tianwen-2 αναμένεται να αναχωρήσει από τον Kamoʻoalewa τον Απρίλιο του 2027, στέλνοντας προς τη Γη κάψουλα με περίπου 100 γραμμάρια δειγμάτων. Η ανάλυσή τους ενδέχεται να επιβεβαιώσει αν το μικρό αυτό ουράνιο σώμα αποτελούσε κάποτε τμήμα της Σελήνης.

Στη συνέχεια, η αποστολή θα συνεχίσει το ταξίδι της προς τον κομήτη 311P/PanSTARRS, στον κύριο αστεροειδή δακτύλιο, όπου αναμένεται να φτάσει το 2035. Το συγκεκριμένο αντικείμενο παρουσιάζει επίσης ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον, καθώς συγκαταλέγεται στους ελάχιστους γνωστούς κομήτες που ενδέχεται να διαθέτουν έναν μικρό φυσικό δορυφόρο.

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