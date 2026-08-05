Ποιος τράβηξε τη σκανδάλη και σκότωσε τον Tupac; Αναβιώνει η υπόθεση 30 χρόνια μετά

Στο εδώλιο ο άνδρας που κατηγορείται ότι ενορχήστρωσε τη δολοφονία του ραπ ειδώλου Τούπακ Σακούρ (Tupac). Η υπόθεση παραμένει ζωντανή 30 χρόνια μετά.

Μία υπόθεση παγκόσμιου ενδιαφέροντος θα αναβιώσει σε δικαστήριο των ΗΠΑ, με τον άνδρα που κατηγορείται ότι ενορχήστρωσε τη δολοφονία του ραπ ειδώλου Τούπακ Σακούρ (Tupac) το 1996, να κάθεται στο εδώλιο.

Ο 63χρονος Ντουέιν Ντέιβις, γνωστός και ως «Κέφ Ντι», είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία του φόνου με θανατηφόρο όπλο με σκοπό την προώθηση, την περαιτέρω ανάπτυξη ή την υποβοήθηση μιας εγκληματικής συμμορίας που εμπλέκεται στον θάνατο του Τούπακ.

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