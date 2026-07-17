Η Ινδία θάβει γιγάντιους σωλήνες κάτω από τη θάλασσα: Η έξυπνη λύση για τη διάβρωση στις παραλίες

Στην πολιτεία Κεράλα της Ινδίας εγκαθιστούν τεράστιους σωλήνες γεμάτους άμμο στον βυθό, δημιουργώντας ένα αόρατο φράγμα για την προστασία των ακτών.

Στην ακτή Πουντούρα, στην πολιτεία Κεράλα της Ινδίας, οι τοπικές αρχές ξεκίνησαν ένα ιδιαίτερα πρωτότυπο έργο με στόχο την προστασία της ακτογραμμής. Στον βυθό της θάλασσας εγκαταστάθηκαν τεράστιοι σωλήνες γεμάτοι άμμο, ώστε να μειώνεται η ένταση των κυμάτων πριν αυτά φτάσουν στην ακτή.

Ένα αόρατο φράγμα κάτω από το νερό

Οι κατασκευές αυτές είναι γνωστές ως γεωσωλήνες (geotubes) και έχουν τοποθετηθεί σε βάθος περίπου έξι μέτρων, σε απόσταση 80 έως 120 μέτρων από την παραλία. Το βασικό τους πλεονέκτημα είναι ότι λειτουργούν εξ ολοκλήρου κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, χωρίς να αλλοιώνουν το φυσικό τοπίο. Μειώνοντας την ένταση του κυματισμού, επιτρέπουν στην άμμο να συσσωρεύεται σταδιακά στην ακτή, αντί να παρασύρεται από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα.

Μέχρι σήμερα, η πιο συνηθισμένη μέθοδος προστασίας των ακτών ήταν η κατασκευή μεγάλων λιθόκτιστων κυματοθραυστών. Ωστόσο, η τοπική κυβέρνηση επέλεξε τη νέα τεχνολογία, θεωρώντας την πιο φιλική προς το ευαίσθητο θαλάσσιο οικοσύστημα. Οι παραδοσιακές κατασκευές μεταβάλλουν τα φυσικά θαλάσσια ρεύματα, επηρεάζουν τους οργανισμούς που ζουν στον βυθό και απαιτούν πολύ υψηλό κόστος κατασκευής, καθώς χρειάζεται η μεταφορά τεράστιων ποσοτήτων βράχων με βαρύ εξοπλισμό.

Οι δυσκολίες του έργου

Το έργο, που ξεκίνησε το 2022, αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες. Οι εμπορικοί κανονισμοί της Ινδίας, που δίνουν προτεραιότητα στα προϊόντα εγχώριας κατασκευής, καθυστέρησαν σημαντικά τις εργασίες, καθώς οι τελωνειακές αρχές μπλόκαραν τις αποστολές της κινεζικής εταιρείας που είχε αρχικά σχεδιάσει τους ειδικούς γεωσωλήνες. Οι μηχανικοί αναγκάστηκαν να αναζητήσουν μέσα στην Ινδία νέους κατασκευαστές που θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτητικές τεχνικές προδιαγραφές. Τα προβλήματα εντάθηκαν και από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Η φουρτουνιασμένη θάλασσα και οι έντονες βροχοπτώσεις των μουσώνων επέτρεπαν στους δύτες να εργάζονται μόνο λίγες πρωινές ώρες κάθε ημέρα. Η επιτυχία του έργου έχει ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή Πουντούρα, όπου σχεδόν όλες οι οικογένειες ζουν από την αλιεία. Οι κάτοικοι καταγγέλλουν εδώ και χρόνια ότι οι ισχυρές θαλασσοταραχές καταστρέφουν σταδιακά τα σπίτια τους και προκαλούν σοβαρές ζημιές στα αλιευτικά τους σκάφη.

Οι πρώτες δοκιμές

Μετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών, η υποθαλάσσια κατασκευή τέθηκε σε πλήρη λειτουργία τον Απρίλιο του 2026. Οι ειδικοί του Εθνικού Ινστιτούτου Ωκεάνιας Τεχνολογίας της Ινδίας θα πραγματοποιήσουν σειρά καταδύσεων και ελέγχων, ώστε να παρακολουθήσουν τη συμπεριφορά του συστήματος κατά τη διάρκεια της περιόδου με τις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Αν τα αποτελέσματα δείξουν ότι τα κύματα φτάνουν στην ακτή με μικρότερη ένταση και οι παραλίες ανακτούν σταδιακά τη φυσική τους άμμο, η περιφερειακή κυβέρνηση σχεδιάζει να εφαρμόσει το ίδιο οικολογικό σύστημα και σε άλλες παράκτιες περιοχές που απειλούνται από τη διάβρωση.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ