Γεννήθηκε χωρίς χέρι: Δύο φοιτητές του χάρισαν ένα χέρι του Iron Man και άλλαξαν τη ζωή του (vid)

Δύο φοιτητές χάρισαν σε ένα παιδί κάτι περισσότερο από ένα προσθετικό χέρι.

Ο Σεμπάστιαν Τσαβαρία γεννήθηκε χωρίς μέρος του αριστερού του χεριού. Από πολύ μικρός έμαθε να ζει διαφορετικά από τα άλλα παιδιά, όμως οι γονείς του δεν σταμάτησαν ποτέ να αναζητούν μια λύση που θα του έδινε μεγαλύτερη ανεξαρτησία. Το πρόβλημα ήταν ότι τα περισσότερα παιδικά προσθετικά μέλη κοστίζουν χιλιάδες δολάρια και, επειδή τα παιδιά μεγαλώνουν γρήγορα, χρειάζονται συνεχώς αντικατάσταση.

Κάπου εκεί εμφανίστηκαν δύο φοιτητές μηχανικής από το Πανεπιστήμιο της Οτάβα στον Καναδά. Δεν διέθεταν μια μεγάλη εταιρεία πίσω τους ούτε έναν ακριβό προϋπολογισμό. Είχαν όμως μια ιδέα, έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή και την επιθυμία να κάνουν τη διαφορά στη ζωή ενός παιδιού.

Ένα πανεπιστημιακό project που έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο

Η ιστορία ξεκίνησε όταν η μητέρα του Σεμπάστιαν απευθύνθηκε στο Πανεπιστήμιο της Οτάβα, αναζητώντας βοήθεια. Ένα προηγούμενο προσθετικό χέρι που είχε κατασκευαστεί εξ αποστάσεως δεν ταίριαζε σωστά στο παιδί, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να το χρησιμοποιήσει όπως θα ήθελε.

Η Σχολή Μηχανικών αποφάσισε να μετατρέψει το πρόβλημα σε πρόκληση για τους φοιτητές της. Στο εργαστήριο ψηφιακής κατασκευής του πανεπιστημίου δημιουργήθηκε ένας διαγωνισμός με στόχο την ανάπτυξη ενός λειτουργικού, εξατομικευμένου και οικονομικού προσθετικού χεριού μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Ανάμεσα στις ομάδες που συμμετείχαν ξεχώρισαν οι φοιτητές βιοϊατρικής μηχανικής Σάνον Λι και Ρόμπερτ Ρέισον. Για να ολοκληρώσουν την ιδέα τους χρειάστηκαν περισσότερες από 1.000 ώρες σχεδιασμού, δοκιμών, διορθώσεων και εκτυπώσεων μέχρι να πετύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ένα χέρι εμπνευσμένο από τον Iron Man

Οι δύο φοιτητές αποφάσισαν ότι το νέο χέρι δεν έπρεπε να είναι απλώς λειτουργικό. Έπρεπε να είναι κάτι που ένα εξάχρονο παιδί θα ήθελε πραγματικά να φοράει.

Γι' αυτό το σχεδίασαν στα χρώματα του Iron Man, του αγαπημένου υπερήρωα του Σεμπάστιαν. Το κόκκινο και το χρυσό κυριάρχησαν στην κατασκευή, μετατρέποντας ένα προσθετικό μέλος σε... στολή υπερήρωα.

Η επιλογή δεν ήταν μόνο αισθητική. Οι ερευνητές γνωρίζουν ότι τα παιδιά αποδέχονται πολύ πιο εύκολα ένα προσθετικό όταν το συνδέουν με κάτι που αγαπούν. Αντί να αισθάνεται διαφορετικός, ο μικρός ένιωθε πως αποκτούσε μια ξεχωριστή «δύναμη».

Το μηχανικό χέρι λειτουργούσε χωρίς ηλεκτρονικά συστήματα. Με την κίνηση του καρπού ενεργοποιούνταν ένα σύστημα καλωδίων που έκλεινε τα δάχτυλα, επιτρέποντας στον Σεμπάστιαν να πιάνει αντικείμενα και να εκτελεί απλές καθημερινές κινήσεις.

Κόστισε λιγότερο από 62 ευρώ!

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της ιστορίας ήταν ίσως το κόστος. Η κατασκευή του χεριού κόστισε λιγότερο από 100 καναδικά δολάρια (62 ευρώ περίπου), όταν ένα συμβατικό παιδικό προσθετικό μπορεί να κοστίζει χιλιάδες.

Αυτό έχει τεράστια σημασία, καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν γρήγορα και χρειάζονται νέο προσθετικό σχεδόν κάθε χρόνο. Με την τρισδιάστατη εκτύπωση, το ψηφιακό σχέδιο μπορεί να τροποποιηθεί και να εκτυπωθεί ξανά εύκολα, μειώνοντας δραστικά το κόστος για τις οικογένειες.

Φυσικά, οι μηχανικές λύσεις αυτού του τύπου δεν μπορούν να αντικαταστήσουν όλα τα προηγμένα μυοηλεκτρικά προσθετικά μέλη, τα οποία χρησιμοποιούν αισθητήρες και ηλεκτρονικά συστήματα. Ωστόσο, προσφέρουν μια οικονομική και ιδιαίτερα χρήσιμη επιλογή για παιδιά που χρειάζονται ένα ελαφρύ και εύκολα προσαρμόσιμο προσθετικό.

«Ένιωσα σαν υπερήρωας»

Όταν ήρθε η στιγμή να διαλέξει ανάμεσα στις προτάσεις των ομάδων, ο Σεμπάστιαν δεν χρειάστηκε ούτε δευτερόλεπτο για να αποφασίσει. Διάλεξε το χέρι του Iron Man.

Οι δύο φοιτητές κέρδισαν το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού, όμως η μεγαλύτερη ανταμοιβή τους ήταν η αντίδραση του μικρού αγοριού. Όπως είπε αργότερα ο πατέρας του, ο Σεμπάστιαν ένιωσε σαν πραγματικός υπερήρωας και απέκτησε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όταν έπαιζε με τα άλλα παιδιά.

Η ιστορία δεν τελείωσε εκεί. Αργότερα, ο μικρός απέκτησε ακόμη ένα τρισδιάστατα εκτυπωμένο προσθετικό, αυτή τη φορά εμπνευσμένο από τον Spider-Man, μέσα από πρόγραμμα του Ottawa Hospital και του Πανεπιστημίου της Οτάβα.

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