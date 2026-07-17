«Ένοχοι και Αθώοι»: Ένα άλμπουμ από τα δικά μας παιδιά

Το Gazzetta άκουσε τον δίσκο «Ένοχοι και Αθώοι» (Stay Independent), των Λόγο Τιμής. Ένα LP από δικούς μας ανθρώπους…

Ο λόγος και η τιμή ισούται με το «Ένοχοι και αθώοι». Αυτός που αφήνει τα λόγια ελεύθερα έχει την ευθύνη, έχει και την εντιμότητα του εαυτού του και των εαυτών που κουβαλάει μέσα του. Αυτός που μοιράζεται τα κρυστάλλινα κομμάτια του έχει αφήσει το δέρμα του πάνω στο φίδι και πορεύεται με τις πηγές και τις πληγές του. Και η πορεία του άφυλου όντος δεν είναι ανεπίληπτη, δεν είναι αμόλυντη, άσπιλη, αλάνθαστη. Αυτός που φέρει τον λόγο και την τιμή, φέρει και την ενοχή και την αθωότητα. Τα αλάνια φοράνε κουκούλα και είναι ήρωες, είναι ένοχοι με πράσινα παπούτσια, με έναν ινδιάνο στο μπράτσο και ένα σακίδιο με πεθαμένους προέδρους.

Το δίπολο «Ένοχοι και αθώοι» είναι το ίδιο με το ζωντανός-νεκρός, με το σκοτάδι-φως, με το θύτης-θύμα και απλώνεται στον δρόμο, στα απάτητα μονοπάτια και στις ξένες ανάγκες του ανθρώπου, στο νεανικό πνεύμα που βρίσκει τη μιλιά του στη ραπ γλώσσα. Αυτοί που δεν καταλαβαίνουν αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας δεν θα καταλάβουν ποτέ τι σημαίνει να έρχεσαι από τα κάτω και να κουβαλάς το υπέδαφος και τις σόλες που λιώνουν στις πορείες, στις διεκδικήσεις, στις διαμαρτυρίες… Και οι ράπερ είναι δικά μας παιδιά, όπως οι Λόγος Τιμής και το νέο τους άλμπουμ «Ένοχοι και Αθώοι» (κυκλοφορεί από τη Stay Independent).

Της πόλης Ινδιάνοι



Οι ράπερ του κόσμου τούτου μες την κρίση γεννήθηκαν και πότε δεν έφυγαν απ’ αυτήν. Δεν έχει σημασία αν είσαι από το Μπρονξ, τα γαλλικά προάστια, τους δρόμους της Μπογκοτά… Οι καλλιτέχνες αυτοί ραπάρουν για την ανάγκη της λαϊκής διασκέδασης, ψυχαγωγίας, για τον αγώνα που δίνεται στο περιθώριο και για την ελπίδα να βρεθούν οι πολλοί στην κεντρική σκηνή και να μην ξεχάσουν ποτέ τους λίγους. Οι Λόγος Τιμής ανήκουν σε αυτή την περιοχή, είναι αλάνια που λένε και κάνουν αυτά που πρέπει, αυτά που μας αγγίζουν και μας κρατάνε όρθιους….

Η τελευταία ολοκληρωμένη δουλειά τους έχει όλα τα χαρακτηριστικά του κλασικού ραπ: γερά «πατήματα» πάνω σε μπιτ γεμάτα ενέργεια, αφηγηματική έκφραση με battle attitude και με ρίμες που έρχονται από το σώμα και την ψυχή της κοινωνίας. Το αγνό συναίσθημα της ραπ, αυτό που γεννά τη ανάγκη για αγώνα και επιβίωση, συντροφιά, υπάρχει ατόφιο και δίνει τον τόνο. Και η καρδιά του δίσκου, το άσβεστο πνεύμα του φανερώνεται μόλις στο δεύτερο κομμάτι, το «Ένοχοι και Αθώοι». Εκεί μπαίνει το παραδοσιακό πνευστό που ενώνει το boom bap με τα απελευθερωτικά flow και τη freestyle έκφραση.

Αποφασιστικότητα και ευαισθησία



Το «Ένοχοι και Αθώοι» ισορροπεί ανάμεσα στην αποφασιστικότητα των καλά δουλεμένων στίχων και της παράδοσής τους στο κοινό και σε μια «σκληρή» ευαισθησία που τονίζεται από έγχορδα, πνευστά -χρησιμοποιημένα με προσοχή και φειδώ για να μην καλύπτουν τον λόγο- και μια δημόσια εξομολογητική διάθεση που τη «βλέπεις» στις φωνές που συμπληρώνουν η μία την άλλη. Εδώ έχουμε το old school πνεύμα με τον λυρισμό, τη μαχητική του διάθεση και το συντροφικό, απελευθερωτικό του πνεύμα.

Η ατμόσφαιρα που δημιουργούν τα 12 κομμάτια είναι αυτή που ταρακουνά τη διάθεση και την ψυχή του ακροατή, τον κάνει να αφήνεται, να ακολουθεί το μπιτ και το flow με τον δικό του τρόπο. Το άλμπουμ αυτό είναι απλό, λιτό, απέριττο και ουσιαστικό. Τη μουσική παραγωγή να υπογράφουν οι TokeSick, Nosfer & Sativa. Την ηχογράφηση, τη μίξη και το mastering του δίσκου ανέλαβε ο TokeSick για το Black Spot Studio. Κυκλοφορεί από την Stay Independent.

*Οι Λόγος Τιμής σε Spotify, YouTube, Instagram, Facebook. Το «Ένοχοι και Αθώοι» το βρίσκεται ΕΔΩ.

-Χρησιμοποιήθηκαν πληροφορίες από το Οι Λόγος Τιμής κυκλοφόρησαν νέο album με τίτλο «Ένοχοι και Αθώοι» [rapnroll.gr]

