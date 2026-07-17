Toquel: Εντάξει, ο τύπος «μετράει»

Ο ράπερ που ξέρει να συνομιλεί με τη νέα γενιά και έχει τον τρόπο να σε διασκεδάζει και να σε ψυχαγωγεί. Απλά σαρώνει και «μετράει» άσχημα ο τύπος.

Ας κάτσουμε με την νεολαία και ας σωπάσουμε, ας μην το παίξουμε έξυπνοι και ας μην κραυγάσουμε την «ανωτερότητά» μας. Ακούμε τη μουσική, τη γλώσσα τους (μερικές φορές είναι το ίδιο) και αυτό που επανέρχεται, επαναλαμβάνεται, είναι η ραπ. Μα, τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό το παιδιά μας; Εντάξει, το γνωστό κλισέ δεν το αποφύγαμε, αλλά όντως, γιατί αρέσει αυτή η μουσική στη νέα γενιά; Μισό λεπτό όμως… Το ηχόχρωμα, η σύνθεση, οι δημιουργικοί δρόμοι έχουν αλλάξει και το κυρίαρχο είδος είναι η τραπ, κομμάτι της ραπ. Δεν είναι κάτι καινούργιο μια και υπάρχει πολλά χρόνια στις ΗΠΑ. Ωστόσο, αυτοί που κινούνται ανάμεσα στους πιο φρέσκους δρόμους της τραπ και στους αδιαπραγμάτευτους κώδικες της ραπ, αυτοί είναι που ξεχωρίζουν και συνομιλούν με το νεανικό, κυρίως, κοινό.

Πάμε τώρα και στον τύπο που κέρδισε την προσοχή και τον σεβασμό μας. Το όνομά του είναι Toquel και κάνει θραύση. Εντάξει, προφανώς και θα μας πείτε μα καλά, τώρα τον μάθατε; Δεκτή η παρατήρηση, αλλά είναι η διαρκής εξέλιξη και η ισορροπία που αναφέραμε που μας έκαναν διστακτικούς. Μετά από αρκετές ώρες ακρόασης καταλήξαμε: ο Toquel «μετράει» γιατί έχει το θράσος του ραπ καλλιτέχνη και το θάρρος να φτιάχνει μουσική που ενώνει το ωμό με το βαθιά προσωπικό, συναισθηματικό.

Μελωδικός και ωμός



Η αφορμή και αιτία για να κάνουμε την προσπάθεια να γράψουμε για τον Toquel ήταν το τελευταίο του άλμπουμ, το «10». Εκεί καταλάβαμε ότι αυτός ο τύπος κάνει ραπ που έχει τη δημιουργικότητα του σήμερα και την αιχμηρότητα του «τώρα». Ακούς την πειραγμένη φωνή και νομίζεις ότι θα ακούσεις ένα άνευρο και απλά προκλητικό τραπ κομμάτι. Λάθος! Όταν μπαίνει το μπιτ που είναι trap type beat αλλά με ροή ραπ flow, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι διαφορετικό υπάρχει εδώ. Όλα ξεκινούν από ένα ιδιαίτερο mumble και όσο προχωρά η σύνθεση αυτό δυναμώνει και τα «πατήματα» του καλλιτέχνη γίνονται σίγουρα, στιβαρά, εντυπωσιακά.

Ο Toquel είναι μελωδικός, ωμός, αληθινός και την ίδια στιγμή κρατά την αμεσότητα και την ένταση, στα όρια της πρόκλησης, της περσόνας που εκπροσωπεί, αυτής που στην αρχή σε κάνει να λες μα, πώς τα ακούτε αυτά;, και στη συνέχεια παραδέχεσαι έχει ουσία και καρδιά αυτός ο μάγκας. Οι λέξεις και τα μουσικά τοπία-συναισθήματά του αγγίζουν τη νέα γενιά που πιάνει αμέσως το απλό και αληθινό μήνυμα του καλλιτέχνη: ζήστε τώρα, όπως θέλετε και μην αρνείστε κανένα προτέρημα-ελάττωμα σας.

Φλεξάρει αλλά λέει και ιστορίες με αγάπη



Η πρώτη ανάγνωση-ακρόαση της ραπ δημιουργίας του σε πείθει ότι αυτός ο τύπος υπηρετεί με στυλ την εικόνα του: Χαλαρός, άνετος, σκληρός, με battle attitude και γνώση όλων των στραβών του δρόμου. Αμέσως σου περνά από το μυαλό ότι φιλοτεχνεί την εικόνα ενός OG που πάει από το βιωματικό στο φανταστικό. Η δεύτερη ανάγνωση-ακρόαση έχει να κάνει με τον σεβασμό του στην παράδοση και την προσπάθειά του να εξελίσσεται διαρκώς. Ο προκλητικός στίχος μπορεί να γίνει βαθιά προσωπικός, αληθινός και η αφήγησή του από υπεροπτική ταπεινή και 100% true. Με άλλα λόγια όταν θέλει θα φλεξάρει με κομμάτια όπως το «€€€» και όταν θέλει θα πει την ιστορία του με αγάπη, πόνο, ψυχή, ευαισθησία όπως στο «10». Ο Toquel έχει την ικανότητα να σε διασκεδάζει με θράσος που δεν έχει όρια και να σε κρατά καθηλωμένο με την πολυεπίπεδη ραπ έκφραση/απεύθυνσή του.

*Ο Toquel σε Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Tik Tok

