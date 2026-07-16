«O Breath»: Μια ανάσα, μια ατέλειωτη ομορφιά (vid)

Το νέο single, «O Breath», των Eli and the Portraits είναι πανέμορφο. Η φωνή της Κατερίνας Πλεξίδα σε καθηλώνει.

Αν όλα ξεκινούν από μια αρχαία τραγωδία και συνεχίζουν με σαιξπηρικές ανακαλύψεις, τότε σίγουρα θα τελειώνουν με έναν λυγμό. Ναι, ο μέγας Τ.Σ Έλιοτ μπαίνει στην εξίσωση της αέναης δημιουργίας, φαντασίας, τύχης, ατυχίας. Και πάνω σε αυτό το έδαφος, το αστρικό, το αμόλυντα γήινο, το λαμπερό από χρυσό και γαλάζιο, άνθρωποι προσπαθούν να υπάρξουν, να επιβιώσουν, να δώσουν νόημα στη σύντομη ζωή τους. Και μερικοί απ’ αυτούς γίνονται καλλιτέχνες που δεν σκουπίζουν το υγρό βλέμμα και δεν ισιώσουν τον υπαρξιακό δρόμο. Ακολουθούν την ανηφόρα, την κατηφόρα, προσέχουν τις λακκούβες και αφήνονται με ένα κράτημα στις στροφές της ζωής…

Η σοφία της παρατήρησης, η γνώση της απορίας και η αλήθεια του ποιητή γίνονται η πρώτη ύλη για να φτιαχτεί το νέο άυλο υλικό και να ανανεώσει το παλιό, να το μεταδώσει σε αυτούς που θέλουν να ακούσουν και θέλουν να βγουν μια για πάντα από τον βάλτο των εντολών και των φτηνών ημερομισθίων. Η μουσική είναι ο τέλειος λόγος και η μελωδία το ατέλειωτο μελάνι της. Και οι καλλιτέχνες προχωρούν με την ομορφιά δίπλα τους και με την απώλεια στεφάνι τους, στέμμα τους. Οι Eli and the Portraits είναι εδώ με την ανάσα τους και με τη φωνάρα (sic) της Κατερίνας Πλεξίδα.

Ένα κομμάτι ομορφιάς



Το «O Breath» είναι τόσο ωραίο κομμάτι, είναι το κομμάτι ομορφιάς που παίρνεις από τη θάλασσα, το βουνό, το δάσος, τη διαδρομή, την Ιθάκη που δεν έφτασες, τα κεριά που δεν έσβησες, τις μέρες της Αντιόχειας που δεν ξέχασες, την ηλιόπετρα που δεν σμίλεψες, το φωτόδεντρο που δεν ξερίζωσες, την ξεκούρδιστη κιθάρα που δεν έφτιαξες, το γαρίφαλο που δεν χάλασες για να ξεκλειδώσεις την αθανασία, το ημερολόγιο που δεν βράχηκε στο κατάστρωμα και το μονόγραμμα που δεν έπαψες να ακούς. Το «O Breath» είναι το αγκάλιασμα της χλόης από τη Βιρτζίνια Γουλφ και οι διαδρομές μες τη φύση που χάραξε ο Αρσένι Ταρκόφσι. Είναι το τραγούδι του βάρδου του σήμερα και του Ομήρου στις ακρογιαλιές του κόσμου. Είναι το τελευταίο τραγούδι που θα πουν τα παιδία στο οικόπεδο με τις τσουκνίδες και είναι το ψωμί του Μπρεχτ που δεν το πήρε κανένα βρώμικο χέρι από το τραπέζι. Το «O Breath» είναι η λάσπη, το νερό, η φωτιά, ο αέρας, η ελιά, το λάδι, το θυμάρι, το ξύλο οξιάς και ο πάγος που πατά η πολική αρκούδα. Το «O Breath» είναι μια υπόμνηση του γιατί αγαπάμε τη γλώσσα της μουσικής που έχει ήλιους, φεγγάρια και λουλούδια στο «σώμα» της, έχει την έμπνευση και τον σεβασμό των Eli and the Portraits και την κρυστάλλινη φωνή της Κατερίνας Πλεξίδα.

Σύννεφο, χώμα, νερό, φωτιά



Η παράκληση, σχεδόν απαίτηση, είναι να ακούσετε αυτό που έφτιαξαν οι Eli and the Portraits, αυτό που κατάφεραν «κόβοντας» το σύννεφο, κοσκινίζοντας το χώμα, χαϊδεύοντας το νερό και δροσίζοντας τη φωτιά. Βρείτε το κομμάτι στις ψηφιακές πλατφόρμες και απλά πατήστε «play». Οι πληροφορίες από το δελτίο Τύπου θα σας βοηθήσουν να μπείτε χωρίς φόβος και πάθος σε αυτόν το πανέμορφο ηχοτοπίο:

Μετά την ολοκλήρωση και την κυκλοφορία του πρώτου τους δίσκου, «The Jungle Within», οι Eli and the Portraits επέστρεψαν και μοιράζονται το νέο single του single «Ο Breath». H αρχική ιδέα για μια πολυφωνική προσευχή προς τα στοιχεία της Φύσης εξελίχθηκε σε ένα δυναμικό indie pop κομμάτι με lead φωνητικά την Κατερίνα Πλεξίδα, βασικό μέλος του project από το 2019. Ο Χρήστος Παπαδόπουλος έφερε τον στίχο και μια πρώτη ιδέα για τη δομή, τα επί μέρους μουσικά μέρη ενορχηστρώθηκαν από όλη την ομάδα, ενώ ο Νικόλας Πλάτων ανέλαβε τη μίξη, το mastering και την παραγωγή στο home studio του. Το «Ο Breath» κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες, ενώ παράλληλα είναι διαθέσιμο στο Youtube το ομώνυμο music video του κομματιού, σε σκηνοθεσία Σπύρου Μπέτση. Οι φωτογραφίες είναι της Μαίρης Λεονάρδου.

«Ο Breath» Credits:

Μουσική/Στίχοι: Χρήστος Παπαδόπουλος

Ηχογράφηση, Μίξη, Mastering, Παραγωγή: Νικόλας Πλάτων

Executive Producer, Βοηθός Παραγωγής: Xanthí

Κατερίνα Πλεξίδα: τραγούδι

Νικόλας Πλάτων: πιάνο, synthesizer, προγραμματισμός, τρομπέτα, μπάσο, ακ. κιθάρες, φωνητικά

Χρήστος Παπαδόπουλος: ηλ. κιθάρες, φωνητικά

Music Video Credits:

Ερμηνεία: Χρήστος Παπαδόπουλος

Σκηνοθεσία: Σπύρος Μπέτσης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Νίκος Πυλαρινός

Μοντάζ: Ιωάννα Ρουμελιώτη

Χρωματική Επεξεργασία (Color Grading): Σοφοκλής Μπιμπής

Εξοπλισμός: DK Rental House

*Οι Eli and the Portraits σε Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Linktree, Bandcamp, Apple Music

